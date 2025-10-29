JVCケンウッド、法務省の「Myじんけん宣言」に賛同…社会貢献推進へ

JVCケンウッドは10月29日、法務省が推進する「Myじんけん宣言」に賛同し、同社としての「Myじんけん宣言」を表明したと発表した。

「Myじんけん宣言」とは、法務省が推進するもので、企業や団体、個人が人権を尊重する行動を宣言し、誰もが人権を尊重し合う社会の実現を目指す取り組みである。

JVCケンウッドは、企業理念「感動と安心を世界の人々へ」のもと、事業活動やサプライチェーンに関わるすべてのステークホルダーの人権を尊重している。2021年には「JVCケンウッドグループ人権方針」を制定し、人権デューディリジェンスの仕組みを整備して事業活動における人権リスクの把握と改善を進めている。

また、従業員への意識啓発や教育、ダイバーシティ＆インクルージョンの推進、人権に関する通報・相談窓口の設置なども継続的に行っている。

今回の「Myじんけん宣言」への賛同により、JVCケンウッドは人権尊重へのコミットメントを改めて明確にし、グローバル企業として多様な人々が安心して暮らせる社会の実現に貢献していく。

＜JVCケンウッドの「Myじんけん宣言」＞

JVCケンウッドは、企業理念「感動と安心を世界の人々へ」に基づき、すべての人の人権を尊重し、誰もが安心・安全に暮らせる社会の実現を目指すとしている。