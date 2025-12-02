ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

ヒョンデの小型SUV『VENUE』に新型、インドで世界デビュー…約135万円から

ヒョンデは、小型SUV『VENUE』の新型とスポーティ仕様の『VENUE N Line』をインドで世界初公開した。

【画像】ヒョンデ VENUE 新型

コンパクトSUVセグメントを再定義する新型モデルで、価格は78万9900ルピー(約135万円、インド国内販売店渡し)からとなる。

新型VENUEは「Tech up. Go beyond」のコンセプトのもと、先進技術と力強いデザインを融合。ボディサイズは全長3995mm、全幅1800mm、全高1665mm、ホイールベース2520mmで、従来モデルより48mm高く、30mm幅広くなった。

エクステリアは、4灯式LEDヘッドランプ、ツインホーンLEDデイタイムランニングライト、ホライゾンLEDポジショニングランプなどを採用。リアにはホライゾンLEDテールランプを装備し、ダークグロムラジエーターグリルやブリッジタイプのルーフレールが特徴的だ。

インテリアは、デュアル31.24cm(12.3インチ)カーブドパノラミックディスプレイを採用。ホイールベースは従来モデルより20mm長い2520mmとなり、前後席ともに広々とした空間を実現した。リアウィンドウサンシェード、ツートンレザーシート、コーヒーテーブル型センターコンソール、アンビエントライティングなどを装備する。

最大の特徴は、NVIDIAと連携して開発された先進のccNC(コネクテッドカー・ナビゲーション・コックピット)システムだ。31.24cmのccNCナビゲーションシステムを搭載し、ボーズプレミアムサウンド8スピーカーシステム、前席ベンチレーテッドシート、サラウンドビューモニター、ワイヤレスAndroid Auto/Apple CarPlay、音声操作対応電動サンルーフなどを装備。最大20のコントローラーがOTA(オーバー・ジ・エア)アップデートに対応し、70種類のヒュンダイブルーリンクコネクテッドカー機能を利用できる。

パワートレインは3種類を用意。1.2L MPiガソリンエンジンは5速マニュアルトランスミッション、1.0Lターボ GDiガソリンエンジンは6速マニュアルまたは7速DCTと組み合わせる。1.5L CRDiディーゼルエンジンは、新たに6速オートマチックトランスミッションを追加し、6速マニュアルとの選択が可能となった。

スポーティモデルのVENUE N Lineは、1.0LターボGDiガソリンエンジンを搭載。6速マニュアルまたは7速DCTを選択でき、トラクションコントロールモードとドライブモードセレクトを装備する。ツインチップエキゾーストやパドルシフトにより、スポーティな走りを楽しめる仕様となっている。

《森脇稔》

