BYD『SEALION 6』発売、日本初の「DM-i」搭載PHEVはエンジン併用で航続1200km…398万2000円から

BYD Auto Japanは12月1日、スーパーハイブリッド技術「DM-i」を搭載するSUV『SEALION 6』を全国の正規ディーラーで発売した。価格は398万2000円からだ。

【画像】BYD SEALION 6

国内導入モデル第5弾となる同車は、前輪駆動(FWD)と四輪駆動(AWD)の2グレード展開。全国メーカー希望小売価格はFWDが398万2000円、AWDが448万8000円(いずれも税込)。納車開始はFWDが2026年1月末、AWDが同3月を予定している。

SEALION 6には、日本市場で初導入となるBYD独自のスーパーハイブリッド技術「DM-i(デュアル・モード・インテリジェンス)」を搭載。電気を主役にしたプラグインハイブリッドEV(PHEV)として、EV走行を基本としながら長距離走行時にはエンジンを効率的に活用する。

DM-iは世界最高水準の熱効率を誇る1.5リットル高効率エンジン、高出力対応のDM-i専用ブレードバッテリー、高効率なエレクトリックハイブリッドシステム(EHS)で構成される。走行の大半をモーターが担うため、EVのように静かな走りとスムーズな乗り味を実現する。

満充電時には100km(FWDの場合、国土交通省届出値)のEV走行が可能で、日常の移動はほぼ電気のみで完結。長距離走行時にはエンジンによる発電と走行を最適に組み合わせることで、航続距離の不安を解消する。FWDの航続距離は1200kmに達するロングレンジ性能を持ち、AWDは0-100km/h加速5.9秒(豪州参考値)の力強い加速性能を備える。

BYDは2008年に世界初の量産型プラグインハイブリッド車を発表したパイオニアで、現在ではプラグインハイブリッドシリーズを90以上の国と地域で展開。累計販売台数は740万台(2025年10月時点)を突破している。

デザインは、BYDの海洋シリーズ特有の世界観をSUVに落とし込んだ。伸びやかな横基調のフロントにシャープで存在感のある「Ocean X Face(オーシャン・エックス・フェイス)」を採用し、ダイナミックな印象を形成。サイドにはボディ全体を貫く稜線を配し、静かな水面に広がる波の動きを思わせる流麗なプロポーションを生み出している。

リアには一文字のテールライトを備え、光の演出によって立体感を強調。19インチのブラックアルミホイールを装備し、海の色彩をモチーフにしたボディカラーと組み合わせることで、存在感と上質さを併せ持つ外観に仕上げた。

インテリアは、深みのあるブラック基調の空間にブラウンのアクセントとアンビエントライトを配し、海洋シリーズにふさわしいモダンなデザインでまとめた。海をイメージしたフォルムのスポーツシートは身体をしっかり支えつつ、前席にはヒーターとベンチレーションを備える。

2765mmのホイールベースが確保する後席空間は大人がゆったり座れる広さを持ち、ラゲッジは425リットルの容量を確保。後席を倒すことで1440リットルまで拡張でき、フラットな床と大きな荷室開口部により高い実用性を実現している。

中央には15.6インチの高精細大型ディスプレイを採用し、最新のインフォテインメントシステムと組み合わせることで直感的な操作性と幅広い情報の提供を実現。Apple CarPlayやAndroid Autoによるスマートフォン連携も可能だ。

前席には2台同時接続できるワイヤレス充電や、前後席にUSB端子を配置するなど、毎日の使いやすさに直結する装備を充実させた。進化したボイスコントロールは全席からの発話を認識して対応する。

PHEVの強みである充電性能は、最大6kWの普通充電と18kWの急速充電に対応。車外への給電(V2L)や家庭への電力供給(V2H)にも対応し、アウトドアや災害時など幅広いシーンで車両を電源として活用できる。

快適装備では、前席にヒーター・ベンチレーションを備えた電動スポーツシート、ステアリングヒーター、遮音性の高いガラス、ワンタッチ開閉式パノラミックサンルーフを採用。日常からレジャーまで、幅広いニーズに応える実用性を備えたSUVとなっている。

なお、ジャパンモビリティショー2025会期中の11月1日からの先行予約は11月末時点で約300台となっている。