2ドアのジープ『ラングラー』150台限定発売へ、ミリタリーカラーで854万円

ステランティスジャパンは、11月15日にSUVジープ『ラングラー』の2ドアを限定発売すると発表した。日本仕様では4ドアのみのラングラーに、2ドアが登場する。

【画像】ジープ『ラングラー ルビコン』の限定2ドアモデル

『ラングラー ルビコン』の2ドアを、全国のジープ正規ディーラーで150台限定発売する。メーカー希望小売価格は854万円（税込）だ。

ベースとなるラングラー ルビコンは、世界で一番過酷な山道と言われるルビコントレイルを走破するモデルとして命名された。ジープのラインナップの中でも最も高いオフロード性能を誇り、ロックトラック フルタイム4x4システムや電子制御式スウェイバーディスコネクトなど、過酷な地形を走破するための装備を標準搭載している。

今回の限定車は、2025年9月に登場して人気を博した「ラングラー アンリミテッド スポーツ '41 エディション」に続き、ジープブランドが誕生した1941年に由来して「'41」と名付けられた特別なミリタリーグリーン色をボディカラーに採用した。

2ドア仕様ならではのコンパクトなボディは、最小回転半径5.3mという優れた取り回しで市街地でも扱いやすく、同時にジープの歴史を語るうえで欠かせないウィリス エム ビーの面影を色濃く映し出している。

