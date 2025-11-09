ホンダの電制過給V3エンジンバイクにファン熱狂!?「戦闘機やん」「次乗るバイクはこれ」など驚きと喜びの声続々

ホンダモーターヨーロッパ・リミテッドは11月4日、イタリア・ミラノで開催されている「EICMA 2025」で、電子制御過給機付きV型3気筒エンジンを搭載したプロトタイプモデル『V3R 900 E-コンプレッサー プロトタイプ』を世界初公開した。SNSでは「クソ格好いい」「戦闘機やん」といった驚きと期待のコメントが集まっている。

【画像】ホンダ V3R 900 E-コンプレッサー プロトタイプ

同モデルは、ホンダが2030年ビジョンで掲げる「自由で楽しい移動の喜びの提供」を実現するため、これまでにないホンダ独自の技術で新たな価値を提案するモデルとして開発が進められている。

ホンダ V3R 900 E-コンプレッサー プロトタイプ

開発コンセプトは「Non-Rail ROLLER COASTER」とし、最新の技術とホンダが長年蓄積してきた二輪車開発のノウハウを結集。「束縛された高揚感」と「卓越した安心感」という異なる二面性を併せ持つモデルを目指しているという。

エンジンは、昨年EICMA 2024で世界初公開した水冷75度V型3気筒エンジンをベースに、排気量を900ccとしてスリム＆コンパクトを追求。二輪車として世界初となる電子制御過給機の採用により、エンジンへの過給を任意にコントロールすることで、低回転からハイ・レスポンスなトルクを実現している。

これにより、900ccの排気量でありながら1200cc相当のパフォーマンスを実現し、環境性能にも貢献する仕様を目標としている。

ホンダ V3R 900 E-コンプレッサー プロトタイプ

ボディには左右非対称のサイドカウルを採用。タンクのエンブレムには、2026年以降最上位モデルに順次採用を予定している新デザインの「Honda Flagship WING」を採用している。

V3R 900 E-コンプレッサー プロトタイプは、チャレンジを続けるホンダの新たなマイルストーンとして、これまでにない二輪車を操る楽しさ、感動、所有する喜びを体感できることを目指し、量産に向けて引き続き開発を行っていくとしている。

そんなV3R 900 E-コンプレッサー プロトタイプに対してX（旧Twitter）では、「めっちゃかっこいいじゃん！！！」「クソ格好いいんだが」「東京で見たかったけど正式発表はめでたい」「まだ3気筒忘れてなかったんだ！ 懐かしい&嬉しい」と高評価と期待の声が集まっている。

そのデザインに対しては「戦闘機やん」「かっこいいけどストファイかぁ。フルカウル出るかな？」といったコメントが見られたほか、「量産化されたら次乗るバイクはこれかな…」「ストリートファイターいい。ほしい」「市販車が出るまで一年はかかると思うのでお金貯めようっと」など、すでに購入したいという声も上がっている。