話題の日産の新型セダン『N7』がお目見え！ 日本導入に期待せざるを得ない…ジャパンモビリティショー2025

日産自動車の中国合弁会社である東風日産から4月に発売されるや、大人気となっている新型EVセダン『N7』が「ジャパンモビリティショー2025」にお目見えした。発売から約1か月で1.7万台を超える受注だったというN7、日本のファンからも注目されている。

【画像】東風日産の新型セダン『N7』

「N7」は、日産が2027年夏までに中国で発売予定の9車種の新エネルギー車の第一弾として登場したモデルだ。その計画では中間層向けのBEVという所をターゲットに10万～20万元（約200万円から400万円）のモデルを展開、新エネ車ブランドとしての存在感をアピールするねらいだ。

東風日産 N7（ジャパンモビリティショー2025）

「N7」は全長4930mm、全幅1895mm、全高1487mmのミドルクラスセダン。外観デザインでは「光影の刃」をコンセプトにしたシャープなボディラインが特徴的だ。

インテリアは、室内空間率83％というスペースを活用した「快適空間」を志向。「家の温かさ」をテーマとした内装の色調と大型パノラマルーフが開放的な室内空間を作り出す。

装備では、AIアルゴリズムと49個の高精度センサー、19個のインテリジェントエアバッグを組み合わせ、姿勢を調整するAIゼロ圧クラウドシートが目玉となる。

東風日産 N7（ジャパンモビリティショー2025）

また、-6度～10度の冷却と35度～55度の保温加熱をサポートし、最大5.8リットルの収納スペースを持つインテリジェント冷温庫や5.6インチ2.5K超高精細センターディスプレイ、910Wの同クラス最大出力を持つマスタークラスのサウンドシステムなど多彩な機能を搭載している。

走行性能では、シングルモーター版とデュアルモーター版の2タイプが用意され、それぞれCLTC方式で650km、620kmの航続距離を有する。また、17分間の充電で400kmの航続距離を回復する3C超急速充電、最大6.6kWの外部給電機能が搭載されている。

ベース価格が11万9900元（約240万円）から14万9900元（約300万円）というのも注目のポイントだ。現時点では日本への導入は発表されていないが、セダン復権、さらにEV拡大の起爆剤として期待される。

東風日産 N7（ジャパンモビリティショー2025）