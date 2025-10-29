ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ティアフォー、東京都・いすゞ・KDDIの3ブースで自動運転技術紹介へ…ジャパンモビリティショー2025

ハンドルもペダルも持たない自動運転車両「Minishuttle（ミニシャトル）」
  • ハンドルもペダルも持たない自動運転車両「Minishuttle（ミニシャトル）」
  • ロボットタクシーのプロトタイプ

自動運転技術を手がけるティアフォーは、10月30日から11月9日まで東京ビッグサイトで開催されるジャパンモビリティショー2025に参画すると発表した。

【画像】ティアフォーの自動運転技術搭載車

同社は協業パートナーの3つのブースにおいて、自動運転技術の紹介や自動運転車両の展示を行う。

東京都スタートアップ戦略推進本部ブース（E7107）では、東京ベイeSGプロジェクトへの貢献として、ハンドルもペダルも持たない自動運転車両「Minishuttle（ミニシャトル）」やスズキと共同開発する自動運転車両を展示する。

いすゞ/UDトラックスブース（EC03）では、いすゞのEVバス『エルガEV』に搭載されたティアフォー開発の自動運転システムを紹介する。

KDDIブース（Tokyo Future Tour 2035内）では、ロボットタクシーのプロトタイプを展示するほか、同社が開発を主導する自動運転用オープンソースソフトウェア「Autoware」についても紹介する。

ティアフォーは少子高齢化や運転手不足などの地域課題解決に向けて、さまざまなパートナーと協業し、自動運転の社会実装を推進している。今回のイベントでは、同社とパートナーによる最新の取り組みを披露する予定だ。

《森脇稔》

