ティアフォー、台湾の自動運転スタートアップTuring Driveと資本業務提携…アジア展開を強化

ティアフォーは12月17日、台湾の自動運転スタートアップTuring Drive Inc.に出資し、資本業務提携を締結したと発表した。

ティアフォーは「Autoware」を基盤とした拡張可能な自動運転ソフトウェアプラットフォーム「Pilot.Auto」を開発・提供している。これにより、工場内の屋外無人搬送サービスをはじめ、自治体での自動運転バスの導入、ロボットタクシーや高速道路トラック向けの自動運転システムの開発など、さまざまな分野での実用化を推進している。

Turing Driveは2024年9月にThe Autoware Foundationに加盟し、「Autoware」を基盤とした自動運転システムの開発を進めている。特に、空港、工場、港湾、商業施設などの閉鎖空間や低速領域を強みとしており、台湾を中心に日本やアジア諸国で複数のプロジェクトを展開している。

今回の提携により、ティアフォーはTuring Driveの技術と知見を活用することで、閉鎖空間および低速領域向けの「Pilot.Auto」の技術開発をさらに加速させるとともに、台湾やアジア諸国を含む海外への自動運転事業の展開を強化していく。

Turing Driveは、特殊車両向けの自動運転技術を専門とするスタートアップ企業。台湾、日本、米国を含む6か国で商用展開を行っている。特殊車両メーカーに対して、自動運転のソフトウェアからハードウェアまでを網羅する包括的なソリューションを提供し、次世代モビリティ技術の分野で競争力を高めるための製品強化を支援している。また、顧客と協力しながら、安全で実用的な自動運転技術を社会に届け、高齢化などの社会課題の解決に貢献することを目指している。

