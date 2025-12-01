ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

NECやティアフォー、沖縄・豊見城市で自動運転EVバス有償運行開始…レベル4認可取得へデータ蓄積

豊見城市内を走行する自動運転EVバス
豊見城市、第一交通産業、NEC、電脳交通、ティアフォーの5者は11月28日、沖縄県豊見城市内で自動運転EVバスの有償運行を開始した。2026年2月15日まで運行する。

運行するのは豊見城市の生活路線の市内一周線(105番線、全長28.2km)のうち、約18kmの区間。昨年度は無償運行だったが、今年度は道路運送法21条の許可を取得し、完全キャッシュレスでの有償運行となる。

決済手段はOKICA、MOBIRY DAYS、GOGO!シェアの3つに対応。MaaSアプリ「my route」からも電子チケットを購入できる。

今回の運行では、道路運送車両法のレベル4認可取得に向けた走行データの蓄積を目的としている。約3カ月間の実証期間を設定し、1日あたり4便の走行を行う予定だ。

昨年度の運行距離11.7kmから約18kmへと拡大。安全性の観点から一部停留所では車椅子利用者の乗降ができない。

運行監視も高度化され、昨年度はオペレータの目視のみだったが、今年度は複数台の監視体制を構築。NECの映像配信技術と映像分析に基づくアラートシステムの検証も一部期間で行う。

5者は今後も連携し、現在運行されている豊見城市市内一周バスにおける自動運転バスのレベル4運行を目指す。この活動を通じて、豊見城市における公共交通手段の確保や公共交通の利便性向上による地域活性化に貢献する。

11月27日には豊見城市役所で自動運転EVバスの出発セレモニー及びテープカットを実施。多くの来賓や関係者で試乗会を行った。

《森脇稔》

