ヒョンデ、FIFAワールドカップ26向けお絵描きコンテスト開催…優勝作品が公式バスに採用

Hyundai Mobility Japanは1月7日、2026年に開催されるFIFAワールドカップ26に向けて、子どもたちを対象としたお絵描きコンテスト「The Greatest Cheer」を実施すると発表した。

これはグローバル規模での「Be There With Hyundai (BTWH)」の一環であり、日本からも参加可能だ。

「Be There With Hyundai」はHyundai Motor CompanyがFIFAの公式パートナーとして展開してきたもので、長年にわたりサッカー文化の発展を支援してきた。今回の取り組みは子どもたちの創造性を支援し、家族がスポーツを共に楽しむ機会を提供することを目的としている。

優勝作品はFIFAワールドカップ26の期間中、各国のナショナルチームの公式チームバスの車体デザインとして採用される。さらに、優勝者とその保護者1名にはグループステージ観戦チケット、往復航空券、宿泊が含まれる特別なワールドカップ体験ツアーへの招待が用意されている。

コンテストは、2026年1月30日まで開催され、5歳から12歳の子どもたちが自国のナショナルチームへの応援の気持ちを込めた作品を応募する。応募はFIFA公式サイトからテンプレートをダウンロードし、描いた作品データを指定メールアドレスに送付する方法だ。

Hyundaiの「Be There With Hyundai」は2006年ドイツ大会から継続する人気プログラムであり、今回は初の「お絵描きコンテスト」を導入。ユニークなチームバスデザインを競う。