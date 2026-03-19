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「my route」アプリで北九州24時間フリー乗車券、トレカゲーム「モグっと推し活大将でGO!」とコラボ…3月20-31日期間限定販売

「モグっと推し活バスでGO！北九州24時間フリー乗車券」
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トヨタフィナンシャルサービスのおでかけアプリ「my route」は3月20日から31日まで、北九州市のトレーディングカードゲーム「モグっと推し活大将でGO!in 北九州」とコラボしたデジタル乗車券「モグっと推し活バスでGO!北九州24時間フリー乗車券」を期間限定で販売する。

本商品は、北九州エリアの西鉄バスが24時間乗り放題となるデジタルフリー乗車券、にしてつバス×モグっと推し活のオリジナルカード(全2種のうちランダム1枚)、チャチャタウン小倉・観覧車無料乗車券の3点がセットになった特別なデジタルチケットだ。販売価格は大人1000円、小児500円(いずれも税込)で、購入後24時間有効となる。

販売期間中は、カード化された鍛冶町エリアの飲食店を巡る「モグっと推し活バスでGO!はしご酒スタンプラリー」も同時開催される。対象店舗3か所以上の来訪で、抽選により限定カード(Type03)がプレゼントされる。

my routeは、みんなの「行きたい」を「行ける」につなげるおでかけアプリで、近くの行きたい場所やイベントが見つかる機能、様々な交通手段を組み合わせた行き方の検索、お得な交通チケットの購入などが可能だ。

ダウンロードは無料で、ログインなしですぐ使える。チケット購入には会員登録とクレジットカード等の決済手段の登録が必要となる。

《森脇稔》

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