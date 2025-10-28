ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

BYDの日本向け新型EVトラック、荷台に移動式サウナ搭載…ジャパンモビリティショー2025でデビューへ

BYDの新型EVトラック「T35」をベースにしたトレーラーサウナ
  • BYDの新型EVトラック「T35」をベースにしたトレーラーサウナ
  • BYDの新型EVトラック「T35」をベースにしたトレーラーサウナ
  • 水風呂「Hagoromo1s」（写真左）
  • 水風呂「Hagoromo1s」
  • トレーラーサウナの入り口
  • 移動式サウナ

INSIGHT WORKSは、ジャパンモビリティショー2025でBYDジャパンが初公開する新型EVトラック『T35』ベースのトレーラーサウナの開発に参画したと発表した。このトレーラーサウナも、ジャパンモビリティショー2025でデビューする。

【画像】BYDの新型EVトラックベースのトレーラーサウナ

このトレーラーサウナには、横浜市に本社を置くINSIGHT WORKSが運営するサウナブランド「kokolo sauna（ココロサウナ）」のチラー水風呂「Hagoromo1s」が搭載される。

EVトラック「T35」は、BYD独自の最新技術を搭載し、日本市場向けに設計された。展示では、アルミバン仕様と平ボデー仕様の2モデルが出品される。

近年、自然と調和したモバイルサウナ文化への関心が高まっている。電気自動車の電源を利用し、移動先でもサウナストーブや冷却装置を稼働させ、本格的なサウナ体験を提供可能にした。

kokolo saunaの「Hagoromo1s」は従来よりコンパクトでありながら、10度未満の水温を安定して実現できる高性能チラーを搭載。家庭や都市型ホテル、スモールサウナ施設にも適している。

代表の堀雄太氏は、「EVが生み出す新しい体験として『どこでもサウナに入れる』夢のようなシーンを形にできうれしい。サウナは室内だけの存在から『旅に連れて行ける体験』へと変わる」とコメントしている。

イベントは東京ビッグサイトで10月29日から11月9日まで開催される。BYDのブースは東展示棟1階に設置される予定だ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

BYD 比亜迪汽車

ジャパンモビリティショー2025

ジャパンモビリティショー

トラック

電気自動車 EV、PHEV、BEV

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES