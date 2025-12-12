関西初、神戸西ICに自動運転トラック切替拠点…T2が2026年2月完成めざす

T2は12月10日、2027年度からのレベル4自動運転トラックによる幹線輸送サービスの開始に向けて、兵庫県神戸市の山陽自動車道・神戸西ICに近接する土地を活用し、関西で初めてとなる切替拠点を設置すると発表した。

【画像全3枚】

すでに着工し、2026年2月の完成を目指す。T2が国内の物流事業者として初めて設ける予定の神奈川県綾瀬市の切替拠点とあわせて、自動運転トラックによる関東-関西間の幹線輸送体制の確立を図る。

レベル4自動運転トラックによる幹線輸送サービスでは、高速道路における無人運転と、ICと顧客の各物流拠点を結ぶ一般道での有人運転を切り替えるために、ドライバーがトラックに乗り降りする拠点が必要となる。

神戸市の新拠点は、神戸西ICに近接する神戸市西区見津が丘に位置し、総面積は約1800平方メートル。T2は2025年6月、綾瀬スマートICから神戸西ICへの走破に成功しており、今回関西で初めてとなる切替拠点を設置する運びとなった。

本拠点の設置後には、レベル4自動運転トラックによる幹線輸送サービスの開始に向けて神戸市と連携を強化し、本拠点と神戸西ICの出入口を結ぶ数百メートルの一般道まで自動走行できるよう実証に取り組む予定だ。

T2は本年7月よりレベル2自動運転トラックによる商用運行を始めており、2027年度からのレベル4自動運転トラックによる幹線輸送サービスの開始を目指している。