日本の山岳地帯からインスピレーション、コンセプトカー『カローラクロス那須エディション』が登場…SEMA2025

北米トヨタは10月21日、ラスベガスで開催中のSEMA 2025において、コンセプトカー『カローラクロスハイブリッド那須エディション』を発表した。

日本の那須岳からインスピレーションを得たこのコンセプトカーは、コンパクトクロスオーバーを大胆な山岳仕様マシンとして再解釈したモデルだ。ハイキングや温泉、アウトドアアドベンチャーで知られる那須岳周辺での冒険心を体現し、オフロード性能と個性的なスタイリング、ライフスタイル重視のアクセサリーを融合させている。

パワートレインには、2.0リットル・アトキンソンサイクル4気筒エンジンと3基の電気モーターを組み合わせた、2026年版ハイブリッドシステムを搭載。合計196馬力を発揮する。

四輪駆動システムには、特注のトヨタ製ホイールとトーヨータイヤ「OPEN COUNTRY A/T III」（オールテレーンタイヤ）を装着し、専用サスペンションリフトによってクリアランスと存在感を高めている。

エクステリアでは、改良されたボンネットスクープを備えたワンオフボディキットが力強い外観を演出。鮮やかな紫色のカスタムラップは「ナス」の別名を持つ那須を彷彿とさせる。ロックスライダー、カーゴバスケット、改良された可動式ルーフラックなどのオーバーランディング用装備を搭載している。

カーゴスペースには、カスタムドロワーシステムとスライドトレイに収納された冷蔵庫を装備。長距離旅行でも整理整頓と利便性を提供する。照明面では、トヨタ製ライトバーとフォグランプを改造してドライブウェイを照らし、カスタムメイドの照明付きドアシル、パドルランプ、カーゴシルが車内とキャンプサイトでの照明を担う。

仕上げとして、ルーフのバイクラックに固定されたカスタムメイドのダウンヒルマウンテンバイクを搭載。これは、ダウンヒルの天才でマウンテンバイクジュニア世界チャンピオンであるアサ・ヴェルメットのバイクへのオマージュとなっている。

北米トヨタマーケティング担当グループVPのマイク・トリップ氏は「カローラクロスは、トヨタで最も人気があり、お求めやすい価格帯の車種の一つです。この那須エディションではトヨタの冒険心を体現するモデルとして、どのように生まれ変わるのかを示しています」と述べている。

同モデルは、11月4日から7日までラスベガス・コンベンションセンターで開催される2025年SEMAショーのトヨタブース（セントラルホール、ブース番号22200）に展示される。今年のテーマ「Powered by Possibility（可能性を拓く）」に基づき展示される20台以上のトヨタコンセプトカーの一つとして、あらゆるパワートレインにおけるトヨタのイノベーションビジョンを体現している。