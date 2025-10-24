ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

日本の山岳地帯からインスピレーション、コンセプトカー『カローラクロス那須エディション』が登場…SEMA2025

日本の山岳地帯からインスピレーション、コンセプトカー『カローラクロス那須エディション』が登場…SEMA2025
  • 日本の山岳地帯からインスピレーション、コンセプトカー『カローラクロス那須エディション』が登場…SEMA2025
  • 日本の山岳地帯からインスピレーション、コンセプトカー『カローラクロス那須エディション』が登場…SEMA2025
  • 日本の山岳地帯からインスピレーション、コンセプトカー『カローラクロス那須エディション』が登場…SEMA2025
  • 日本の山岳地帯からインスピレーション、コンセプトカー『カローラクロス那須エディション』が登場…SEMA2025
  • 日本の山岳地帯からインスピレーション、コンセプトカー『カローラクロス那須エディション』が登場…SEMA2025
  • 日本の山岳地帯からインスピレーション、コンセプトカー『カローラクロス那須エディション』が登場…SEMA2025
  • 日本の山岳地帯からインスピレーション、コンセプトカー『カローラクロス那須エディション』が登場…SEMA2025
  • 日本の山岳地帯からインスピレーション、コンセプトカー『カローラクロス那須エディション』が登場…SEMA2025

北米トヨタは10月21日、ラスベガスで開催中のSEMA 2025において、コンセプトカー『カローラクロスハイブリッド那須エディション』を発表した。

【画像】カローラクロスハイブリッド那須エディション

日本の那須岳からインスピレーションを得たこのコンセプトカーは、コンパクトクロスオーバーを大胆な山岳仕様マシンとして再解釈したモデルだ。ハイキングや温泉、アウトドアアドベンチャーで知られる那須岳周辺での冒険心を体現し、オフロード性能と個性的なスタイリング、ライフスタイル重視のアクセサリーを融合させている。

パワートレインには、2.0リットル・アトキンソンサイクル4気筒エンジンと3基の電気モーターを組み合わせた、2026年版ハイブリッドシステムを搭載。合計196馬力を発揮する。

日本の山岳地帯からインスピレーション、コンセプトカー『カローラクロス那須エディション』が登場…SEMA2025日本の山岳地帯からインスピレーション、コンセプトカー『カローラクロス那須エディション』が登場…SEMA2025

四輪駆動システムには、特注のトヨタ製ホイールとトーヨータイヤ「OPEN COUNTRY A/T III」（オールテレーンタイヤ）を装着し、専用サスペンションリフトによってクリアランスと存在感を高めている。

エクステリアでは、改良されたボンネットスクープを備えたワンオフボディキットが力強い外観を演出。鮮やかな紫色のカスタムラップは「ナス」の別名を持つ那須を彷彿とさせる。ロックスライダー、カーゴバスケット、改良された可動式ルーフラックなどのオーバーランディング用装備を搭載している。

カーゴスペースには、カスタムドロワーシステムとスライドトレイに収納された冷蔵庫を装備。長距離旅行でも整理整頓と利便性を提供する。照明面では、トヨタ製ライトバーとフォグランプを改造してドライブウェイを照らし、カスタムメイドの照明付きドアシル、パドルランプ、カーゴシルが車内とキャンプサイトでの照明を担う。

日本の山岳地帯からインスピレーション、コンセプトカー『カローラクロス那須エディション』が登場…SEMA2025日本の山岳地帯からインスピレーション、コンセプトカー『カローラクロス那須エディション』が登場…SEMA2025

仕上げとして、ルーフのバイクラックに固定されたカスタムメイドのダウンヒルマウンテンバイクを搭載。これは、ダウンヒルの天才でマウンテンバイクジュニア世界チャンピオンであるアサ・ヴェルメットのバイクへのオマージュとなっている。

北米トヨタマーケティング担当グループVPのマイク・トリップ氏は「カローラクロスは、トヨタで最も人気があり、お求めやすい価格帯の車種の一つです。この那須エディションではトヨタの冒険心を体現するモデルとして、どのように生まれ変わるのかを示しています」と述べている。

同モデルは、11月4日から7日までラスベガス・コンベンションセンターで開催される2025年SEMAショーのトヨタブース（セントラルホール、ブース番号22200）に展示される。今年のテーマ「Powered by Possibility（可能性を拓く）」に基づき展示される20台以上のトヨタコンセプトカーの一つとして、あらゆるパワートレインにおけるトヨタのイノベーションビジョンを体現している。

《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

SEMA ショー

トヨタ カローラクロス

トヨタ自動車

TOYO TIRES

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES