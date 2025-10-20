ブレイズ、特定原付EVとe-バイクを展示へ…ジャパンモビリティショー2025

ホーム モーターサイクル 新型車 記事

ブレイズは11月1日（土）から4日（火）の4日間限定で、東京ビッグサイト（東京国際展示場）で開催される「ジャパンモビリティショー2025」に出展すると発表した。

このイベントは自動車産業のみならずIT・通信・エレクトロニクス産業など多方面の企業が参加し、「豊かで夢のあるモビリティ社会の構築」を目的としている。

ブレイズは「移動の自由」「環境への配慮」「都市型ライフスタイルの革新」をテーマに掲げ、EVの可能性を広く伝えるために参加する。

出展車両は、通勤・通学・買い物・レジャーなど様々な日常シーンで利用可能で、健康志向や環境意識の高いユーザーに向けた新たな選択肢となることを目指す。

スタイル e-バイクスタイル e-バイク

スマートEV 特定原付モデルは、16歳以上で免許不要の車両区分「特定小型原動機付自転車」に対応する電動バイク。

特徴はヘルメットは努力義務、最短5秒で折りたたみ可能で室内保管に適している。前後輪にディスクブレーキを採用し高い制動力を持つ。バッテリーは脱着式で、家庭用コンセントで充電可能。車体はまたがるタイプで安定性が高い。

価格は税込みで23万9580円だ。

スタイル e-バイクは、太いファットタイヤと丸みを帯びたフレームを特徴とする電動アシスト自転車。ヘルメットは努力義務。1回の充電で約90km走行可能。MTBサスペンション搭載で走行時の振動や衝撃を吸収し安定走行が可能。バッテリーは脱着式で車体から直接充電できる。シマノ製7段変速ギアと3つのアシストモードを搭載。夜間走行用の大型LEDライトも備える。価格は24万8000円（税込み）だ。

《森脇稔》

