特殊な配線加工は不要なトヨタ車専用2ウェイスピーカー、カロッツェリア「TS-H100-TY」発売

パイオニアは、手軽に音質を向上できるトヨタ車専用カロッツェリア2ウェイスピーカー「TS-H100-TY」を10月より販売開始する。価格はオープン。

「TS-H100-TY」には、トヨタ車用の変換コネクターとネットワークが同梱され、特殊な配線加工をすることなく、さまざまなトヨタ車の純正ダッシュボードスピーカー位置へ取り付けられる。これにより、手軽に音質を向上させることができる。

音質面では、専用設計によるクリアな中高域再生を実現している。トゥイーター部には、広帯域にわたる低歪み化で55kHzまでの超高域再生を実現する「2.9cmバランスドドームダイアフラム」と不要共振を排除する「頂点駆動方式」を採用している。

ミッドレンジ部には、軽量化と高剛性を両立した「カーボン&マイカ強化型IMPPコーン」と振動板の動きに正確に追従する「ラバーエッジ」を採用し、クリアな中高域再生を実現している。

また、きめ細かな音まで余すことなく届けられるディフューザー形状をフランジ部に採用し、トゥイーターの指向性を調整する「ロータリー機構」で車種ごとに最適な音場を構築できる。ハイレゾ音源の再生にも対応している。

取り付け後には、スピーカーグリルに装着できるカロッツェリアのロゴバッジを同梱している。

《ヤマブキデザイン》

