ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

Z32ファン感涙、レトロ感あふれる『フェアレディZ』が話題…9月の新型車記事ベスト5

日産 Z（フェアレディZ）の「ヘリテージエディション」（米国仕様）
  • 日産 Z（フェアレディZ）の「ヘリテージエディション」（米国仕様）
  • アルパイン・キャルズモーターの特別仕様車『ハバナ フルーティーポップ』
  • メルセデスベンツ GLC 新型のインテリア
  • トヨタ アクア 改良新型
  • ホンダ プレリュード 新型

9月に公開された新型車に関する記事のアクセス数を元に、独自ポイントで集計したランキング。1位は2026年モデルの日産『Z』、新グレード「ヘリテージエディション」に関する記事でした。


1位） 「TWIN TURBOのロゴ懐かしい！」Z32ファン感涙、レトロ感あふれる新型『フェアレディZ』が話題に：139 Pt.

日産自動車の米国部門は9月10日、2026年モデルの『Z』（日本名：『フェアレディZ』）に、4代目の『300ZX』（Z32）を彷彿とさせる新グレード「ヘリテージエディション」を設定すると発表した。SNS上では「なかなか面白そうなエディション」「こ、これ！これだよ！」など話題になっている。
フェアレディZの「ヘリテージエディション」





2位） トヨタ『ライズ』がカラフルに変身!? フルーツがテーマ『ハバナ フルーティーポップ』、キャルズモーターが発売：131 Pt.

アルパインニューズのカスタマイズカーブランド・キャルズモーターが、人気コンパクトSUV『Havana（ハバナ）』の特別仕様車「Fruity Pop（フルーティーポップ）」を9月19日から受注開始する。
5色の「フルーティーポップ」シリーズ





3位） メルセデスベンツ『GLC』新型、インテリア先行公開…史上最大39.1インチディスプレイ採用：99 Pt.

メルセデスベンツは、9月8日に開幕する「IAAモビリティ2025」でのワールドプレミアに先駆けて、SUV『GLC』新型のインテリアを先行公開した。
メルセデスベンツの新しいデザイン言語「Sensual Purity」を採用





4位） 「ミニプリウスになったな」トヨタ『アクア』改良モデルの「ハンマーヘッド」採用：71 Pt.

トヨタは、コンパクトハイブリッド車『アクア』を一部改良し、9月1日に発売した。『プリウス』などと共通する「ハンマーヘッドデザイン」を採用し、外観デザインを一新したことで、SNSでは「ミニプリウスになったな」など話題となっている。
にSNSも注目、トヨタ アクア 改良新型





5位） 24年ぶり復活、新型ホンダ『プレリュード』ついに発売…価格は617万9800円：60 Pt.

ホンダは4日、ハイブリッドクーペの新型『プレリュード』を9月5日より販売すると発表した。最新の「e:HEV」ハイブリッドシステムを搭載し、電動化時代のスペシャリティスポーツをめざした。価格は617万9800円。
新時代のスペシャリティカー


《小國陽大》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

日産 フェアレディZ

日産自動車

クーペ

注目の記事

トピック

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES