ホーム 自動車 ビジネス 海外マーケット 記事

ゴードンマレーの新型スーパーカー『S1 LM』、新車オークション史上最高額で落札…約32億円

ゴードン・マレー S1 LM
  • ゴードン・マレー S1 LM
  • ゴードン・マレー S1 LM
  • ゴードン・マレー S1 LM

ゴードン・マレー・スペシャル・ビークルズは、スーパーカー『S1 LM』の第1号車が、米ラスベガスのオークションで2063万ドル(約32億円)で落札されたと発表した。

【画像】ゴードン・マレー S1 LM

この記録的な落札額は、慈善目的を除く新車オークションとして史上最高額となった。5台限定生産の1台となるこの車両は、英国のドライバー中心主義を掲げる同ブランドの新たなベンチマークとなった。

オークションはラスベガス・フォーミュラワングランプリと連携したamfARチャリティのガラディナーで開催された。S1 LMはヘリコプターに吊り下げられてウィン・ラスベガス会場に降下するという劇的な演出で登場し、「スペシャル・ワン」としての地位にふさわしい舞台を演出した。

会場の参加者と世界中のリモート入札者による激しい競り合いの末、この記録的な落札価格が実現した。

落札者には、希少で美しいスーパーカーの所有権に加え、特別な顧客体験が提供される。ゴードン・マレー氏との個別仕様決定セッション、インディカー4回チャンピオンでインディ500を3回制したダリオ・フランキッティとの開発ドライブ、GMSVチームへの独占アクセス、最終車両開発への参加などが含まれる。

さらに、ゴードン・マレーのデザインノートからのオリジナルスケッチやメモを含む、S1 LM製作の記録をまとめた500ページのモノグラフも提供される。

ゴードン・マレー氏は「このオークション世界記録は、私たちのチーム全体と自動車業界にとって画期的な瞬間だ。S1 LMは、私が60年間のデザインで学んだすべてを表現している。純粋な運転の完璧さ、エンジニアリングアート、そして真の美への回帰だ。この規模の評価を得られたことは本当に光栄だ」とコメントした。

S1 LMは、ゴードン・マレーの伝説的なマクラーレン『F1 LM』を想起させる名前を持つ、ゴードン・マレー・スペシャル・ビークルズ初の最も限定的な作品だ。わずか5台のみが製造され、それぞれが軽量エンジニアリングと時代を超越したデザインの傑作となるという。

主な特徴として、1995年のル・マン優勝マクラーレン『F1 GTR』を称えるアイコニックなスタイリング、最高出力720PSを1万2100rpmで発揮する4.3リットルV12エンジン、新たに最適化された6速マニュアルトランスミッション、レース由来で公道向けに完成されたサスペンション、超軽量カーボンファイバーパネルで構成された全く新しいボディ、独特の芸術的ディテールを特徴とするネイキッドポリッシュカーボンファイバーインテリアなどが挙げられる。

S1 LMのすべての要素は、ゴードン・マレーの7つの原則、すなわち運転の完璧さ、軽量性、エンジニアリングアート、美への回帰、独占性、顧客体験を体現している。

S1 LMは2025年8月のモントレー・カーウィークで発表された。歴史的なラスベガスオークション以外の残り4台の所有権に関する詳細は公表されていない。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ゴードン・マレー

クーペ

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES