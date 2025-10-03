ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

「WRCトップカテゴリーへの復帰に期待」ランチアの新型「HFインテグラーレ」発表にファン沸き立つ

ランチア・イプシロン・ラリー2 HFインテグラーレ
ランチアは、新型イプシロンをベースにした競技車両『イプシロン・ラリー2 HFインテグラーレ』の画像を公開した。かつてWRC（世界ラリー選手権）で圧倒的な強さを誇った『デルタHFインテグラーレ』の名を受け継ぐモデルの登場に、モータースポーツファンの期待は高まっている。

【画像】ランチア イプシロン・ラリー2 HFインテグラーレ

かつてのデルタHFインテグラーレは、高出力ターボエンジンと4WDシステムを武器に、WRCで6年連続のタイトルを獲得し、ラリーファンに鮮烈な印象を残した。今回のラリー2 HFでは、そのスピリットを現代の技術で再解釈し、次世代のラリーマシンとして仕上げられた。

公開された写真からは、迫力あるワイドフェンダーや大型のリアウイングといった、WRC仕様の競技車両を彷彿とさせるエアロパーツが装着されていることが確認できる。また、細部にわたって空力性能と走行性能を追求した設計が見受けられ、本格的なラリー参戦に向けた意欲が感じられる。

このニュースにX（旧Twitter）上では、「トップカテゴリに帰ってきて～」「トップカテゴリーへの参戦があるのかどうか」「WRC1で復活するの期待するぜ」とトップカテゴリーであるWRC1への復帰を期待する声が多く上がっていた。

また、「HFインテグラーレとあしらわれているのが素敵」「思ってた以上にカッコよくてwktkが止まりません」とそのスタイリングに注目したコメントも多くあった。

ランチアはこの車両について「噂は事実」と明言しており、近い将来、同ブランドがWRCの舞台に復帰する可能性が高まっている。伝説の復活に、世界中のファンの期待が集まっている。

《三国 洸大郎》

