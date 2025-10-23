ラリージャパン2025の特別観戦プログラム、VIP体験やチームとの交流も…PIA DAIMANIが発売

ぴあが2023年に設立したPIA DAIMANI Hospitality Experienceが、11月6日から9日にかけて愛知県および岐阜県で開催される「FIA世界ラリー選手権フォーラムエイト・ラリージャパン2025」の公式ホスピタリティ・プログラムを販売している。

【画像】ラリージャパン2025の特別観戦プログラム

ホスピタリティ・プログラムは、スポーツやコンサート等のイベントで、トップカテゴリーのチケットにVIPルーム、高品質の飲食、ギフトやサービスなどのおもてなしを組み合わせた特別な観戦体験を提供するもの。欧米で普及しており、ビジネスや家族、友人との利用が広がっている。

ラリージャパンは日本の紅葉に包まれた山道を世界トップドライバーが走る特徴的な大会。2025年は豊田市街地を通るスーパースペシャルステージが初登場し、迫力のナイトランを間近で体感できる。

PDHXのホスピタリティ・プログラムは、専用観戦エリアやラリーカー同乗体験を含み、観戦以上のプレミアムなモータースポーツ体験を提供する。

プログラムの内容は、チームの舞台裏でのサービスパーク見学やチームレストランでの食事、グッズプレゼント、特別観覧エリアを楽しめる「Team Experience」（各チーム1日10名限定）や、自然豊かな山間ステージを専用バスで巡る「Mountain Experience」がある。ラリーカー同乗体験は完売している。

PDHXは東京都渋谷区に本社を置き、2023年2月に設立された。エンターテインメント業界のホスピタリティ事業を企画・運営・販売している。