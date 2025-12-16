ランチア『デルタHFインテグラーレ16V』、1/8スケールで完全再現…アシェットがWEB限定で定期配送

アシェット・コレクションズ・ジャパンは12月15日、WEB限定商品「ランチア デルタをつくる」を発売すると発表した。

【画像】WEB限定商品『ランチア デルタをつくる』

毎月お届けするパーツを組み立てると、WRC6連覇を成し遂げた1991年型ランチア『デルタHFインテグラーレ16V』の全長48cm(1/8スケール)のモデルが完成する。

1991年にミキ・ビアシオンがステアリングを握った登録番号「TO 11981R」のHFインテグラーレ16Vを1/8スケールで完全再現した。

エンジンやエアロパーツをはじめ、シートやロールバー、ダッシュボード、ボディを彩るマルティーニ・レーシングのデカールなど細部にわたり実車に忠実に再現。エンジンサウンド&クラクション、前後ライト&ブレーキライトの音と光のギミックもリアルに仕上がっている。

ダイキャスト製ボディは、マルティーニカラーが際立つ白ボディと、1/8スケールの重厚感を実現。コクピット内部はロールバーからペダル類、バックミラーまで細部まで忠実に再現した。ダッシュボードはインパネの計器類やナビゲーター前方のディテールなどをリアルに再現している。シートはスパルコ製を採用した。

16バルブ仕様にアップデートされた1995cc直列4気筒ターボエンジンも精密に再現されている。

第1回特別価格（4号分）は1690円、第2回特別価格(4号分)は5990円、第3回以降通常価格(4号分)は1万0990円(いずれも税込)。第14回目の配送からは8号分の配送を予定しており、通常価格は1万8990円となる。お届け回数は全19回で、月1回の定期配送にてお届け予定。数量限定で、なくなり次第終了となる。2026年1月28日頃より配送開始予定だ。

なお、完成時のサイズは全長48cm×全幅22cm×全高17cmとなる。