「スバルはブルーもいいけど、イエローもいいよね」300台限定の「黄色いBRZ」に絶賛の声

SUBARU（スバル）は9月5日、スポーツカー『BRZ』の特別仕様車「STI Sport YELLOW EDITION」を発表した。これに対しSNS上では「イエローエディションほんとかっこいいな」「スバルはブルーもいいけど、イエローもいいよね」など高評価の声が多く上がっている

BRZは、水平対向エンジンを搭載したFRレイアウトのピュアスポーツカー。今回発表された「STI Sport YELLOW EDITION」は、「STI Sport」をベースにした特別仕様車だ。ボディカラーには「サンライズイエロー」を採用し、18インチアルミホイールとBRZリヤオーナメントをブラックカラーでコーディネートした。

インテリアでは、シートやステアリングホイールなどのステッチカラーをボディカラーと同色系のイエローとし、ドアトリムに専用刺繍を施すことで、スポーティかつ遊び心のあるデザインに仕上げた。

特別装備として、エクステリアには18インチアルミホイール（マットブラック塗装）、brembo製ベンチレーテッドディスクブレーキ（ゴールドキャリパー、フロント17インチ対向4ポット、リヤ17インチ対向2ポット）、BRZリヤオーナメント（ラスターブラック塗装）を装備する。

インテリアには、ウルトラスエード&本革シート（ブラック、イエローステッチ+イエローパーフォレーション）、本革巻ステアリングホイール（高触感革、イエローステッチ+ダークキャストメタリック加飾）、本革巻ハンドブレーキレバー（高触感革、イエローステッチ）などを採用した。

「STI Sport YELLOW EDITION」の価格は418万円から、300台限定販売となる。

これに対しX（旧Twitter）上では、「イエローエディションのBRZほんとかっこいいな」「スバルはブルーもいいけど、イエローもいいよね」「欲しいなー」など絶賛の声が多く見られた。

また、9月13日に富士スピードウェイ（静岡県）で開催された「FUJI 86/BRZ STYLE 2025 with 頭文字D」にて展示されていた実車をみて、「実物見たけど良かったなぁ」「曇り空の下ではちょっとオレンジっぽい」「実車を見ると欲しくなる」などのコメントも上がっていた。

他にも「既に半分くらい抽選が入ってるとのことで、エントリーしませんかと言われた」「今週末エントリー行きます」など300台限定の特別仕様車に多くの購入希望者が殺到している様子もうかがえた。