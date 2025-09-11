ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

中国GACが欧州市場参入、電動SUV『AION V』発売…IAAモビリティ2025

中国の自動車メーカーのGAC（広汽集団）は、IAAモビリティ2025において、電動SUV『AION V』の欧州発売を発表した。

GACが5つの主力新エネルギーモデルで、IAAモビリティデビューを果たした。同社は「GACソリューション」を披露し、欧州市場計画の進捗状況を共有するとともに、AION Vの欧州発売を発表した。

GACは「最高品質、スマートテクノロジー、グリーンモビリティ」における「GACソリューション」を展示し、中国自動車産業の最新の成果を世界の聴衆に紹介した。

IAAモビリティ2025において、GACはプレミアム長航続インテリジェント純電動SUV「AION V」を含む5つのフラッグシップモデルを披露した。GAC初のグローバル戦略モデルであるAION Vは、ヨーロッパ市場に正式に参入し、価格は3万5990ユーロからとなっている。

AION Vは「安全、グリーン、スマート、快適」といったコアバリューを体現し、ヨーロッパのファミリーユーザーのニーズに的確に応えている。

AION VはEuro NCAPで5つ星の安全評価を獲得しており、銃撃を受けても発火しないよう設計された第2世代マガジンバッテリーを搭載し、包括的な安全保護を提供している。

サステナビリティの面では、WLTP航続距離510kmを実現し、わずか24分でSOC 10%から80%までの急速充電に対応しており、環境に優しい移動を効率的かつ便利にしている。

インテリジェンスの面では、スマートキャビンと先進的なドライバーアシスト機能により利便性を高めている。さらに快適性の面では、2775mmのロングホイールベースによる広々とした空間と肌に優しいシートを備え、日常から長距離旅行まで快適な体験を提供する。

安心のユーザー体験を保証するために、AION Vはヨーロッパ市場において8年16万kmの車両保証と、8年20万kmのバッテリー保証を提供している。

さらに、GACはヨーロッパの主要なロードサイドアシスタンスプロバイダーであるAllianz Partnersと提携し、3年間のヨーロッパ全域での無料ロードサイドアシスタンスに加え、電気自動車向けに特化したソフトウェアサポートサービスも提供している。

低炭素・グリーンかつインテリジェントなモビリティを創造し、より良い暮らしを実現する企業として、GACは「欧州で、欧州のために」の理念を引き続き堅持し、未来に向けてより持続可能で価値あるモビリティ体験を提供していく。

《森脇稔》

