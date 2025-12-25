ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

サムスンSDI、KGモビリティと提携…次世代EVバッテリー共同開発へ

サムスンSDIがKGモビリティとEV向け次世代バッテリーパック技術の共同開発に関する覚書(MOU)を締結
  • サムスンSDIがKGモビリティとEV向け次世代バッテリーパック技術の共同開発に関する覚書(MOU)を締結
  • サムスンSDIがKGモビリティとEV向け次世代バッテリーパック技術の共同開発に関する覚書(MOU)を締結
  • サムスンSDIがKGモビリティとEV向け次世代バッテリーパック技術の共同開発に関する覚書(MOU)を締結

サムスンSDIは12月23日、韓国の自動車メーカーKGモビリティとEV向け次世代バッテリーパック技術の共同開発に関する覚書(MOU)を締結したと発表した。

【画像全3枚】

両社は、サムスンSDIの46シリーズ円筒形バッテリーセルを使用したバッテリーパック技術に焦点を当て、次世代バッテリーパック開発を推進する技術協力を拡大する。この提携を通じて開発されたバッテリーパックは、将来的にKGモビリティの次世代EVに搭載される見込みだ。

さらに両社は、中長期的なグローバルバッテリー市場戦略に関する知見の交換や共同研究開発の推進により、戦略的パートナーシップを構築する計画だ。

サムスンSDIの46シリーズ円筒形バッテリーは、高エネルギー密度により航続距離の延長と急速充電性能の両立を実現している。安全性と耐久性が向上しており、多様な走行条件下でも信頼性の高い性能を発揮する。

このバッテリーには、高容量のハイニッケルNCAカソードとサムスンSDI独自のシリコンカーボンナノコンポジット(SCN)アノードが採用されており、膨張を効果的に抑制しながらバッテリー寿命を延長する。また、内部抵抗を低減し電流の流れを最適化するタブレス設計により、高出力と急速充電性能が向上している。さらに、強化された熱管理と先進的な製造プロセスが、安全性と品質信頼性の向上に貢献している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

サムスン電子（Samsung）

KGM（旧サンヨン）

電気自動車 EV、PHEV、BEV

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES