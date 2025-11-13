ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

BMWとソリッドパワーの全固体電池開発、サムスンSDIが参画…実用化加速へ

ソリッドパワー社の大型純全固体電池（ASSB）セルを搭載したBMW『i7』のプロトタイプ
  • ソリッドパワー社の大型純全固体電池（ASSB）セルを搭載したBMW『i7』のプロトタイプ
  • ソリッドパワー社の大型純全固体電池（ASSB）セルを搭載したBMW『i7』のプロトタイプ
  • ソリッドパワー社の大型純全固体電池（ASSB）セルを搭載したBMW『i7』のプロトタイプ
  • ソリッドパワー社の大型純全固体電池（ASSB）セルを搭載したBMW『i7』のプロトタイプ
  • BMW『i7』のプロトタイプに搭載されるソリッドパワー社の大型純全固体電池

BMWグループは、ソリッドパワーと進める全固体電池（ASSB）技術の開発に、サムスンSDIが新たに参画すると発表した。

【画像】ソリッドパワー社の大型純全固体電池（ASSB）セルを搭載したBMW『i7』

BMWグループとソリッドパワーは2022年から技術移転契約を通じて全固体電池技術の開発を強化してきた。最新の成果として、ソリッドパワーの大型純全固体電池セルをBMW『i7』の技術試験車両に搭載することに成功している。

今回の3社連携では、ソリッドパワーが硫化物系固体電解質をサムスンSDIに供給し、サムスンSDIがこれをセパレーターやカソライトに統合してセルを製造する。製造されたセルはサムスンSDIとBMWグループが合意した性能パラメーターと要件に基づいて評価される。

3社は最終的に、次世代評価車両への統合を目的とした全固体電池セルの開発と供給を目指している。

全固体電池技術は、液体電解質を固体材料に置き換えることで、現在の技術と比較してより高いエネルギー密度と安全性の向上を実現する可能性がある。エネルギー密度の向上により、蓄電システム全体の重量面での不利益を受けることなく、より長い車両航続距離を達成できるとされている。

BMWグループとソリッドパワーの協力関係は2016年から続いており、2021年5月にはBMWグループがソリッドパワーへの出資も行っている。2022年末には両社がパートナーシップをさらに深化させることで合意し、BMWはパルスドルフのCMCCで固体電池セルのプロトタイプラインを運営している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

BMW

電気自動車 EV、PHEV、BEV

サムスン電子（Samsung）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES