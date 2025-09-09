ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

プジョー『208』と『2008』、ブラジルBセグ初のハイブリッド投入へ…1.0リットル＋12Vシステム

プジョー208ハイブリッド（ブラジル仕様）
  • プジョー208ハイブリッド（ブラジル仕様）
  • プジョー208ハイブリッド（ブラジル仕様）
  • プジョー208ハイブリッド（ブラジル仕様）
  • プジョー208ハイブリッド（ブラジル仕様）
  • プジョー208ハイブリッド（ブラジル仕様）
  • プジョー2008ハイブリッド（ブラジル仕様）
  • プジョー2008ハイブリッド（ブラジル仕様）
  • プジョー2008ハイブリッド（ブラジル仕様）

プジョーは9月4日、『208』と『2008』のハイブリッドをブラジルで発表した。

【画像】プジョー208と2008のハイブリッド

両モデルともGTグレードに12Vハイブリッド技術を搭載し、ブラジル市場でBハッチセグメント初のハイブリッド車となる。

新しいハイブリッドシステムは、130hpを発生する1.0リッター直噴ターボエンジン「ターボ200」と電動モーター、12Vリチウムイオンバッテリーを組み合わせる。この1.0エンジンはセグメント最強の出力を誇る。

ハイブリッド技術により、市街地走行で最大10%の燃費向上と8%のCO2排出削減を実現。アドバンスト・スタート&ストップ、e-ブレーキング、e-コースティング機能により、より快適で静かな運転体験を提供する。

プジョー南米担当副社長のファビアナ・フィゲイレド氏は「ブラジル市場でBハッチセグメント初のハイブリッド車を提供できることを誇りに思う。消費者の現在のニーズに応える重要な一歩」とコメントした。

両モデルには衝突警告、自動緊急ブレーキ、疲労検知、標識認識、車線制御などの先進運転支援システム（ADAS）を搭載。ハイブリッド車の特典として、各州で、ローテーション規制区域へのアクセス、ショッピングモールでの優先駐車場利用が可能となる。

外観では、「208 GT T200ハイブリッド」がリアスポイラー、ブラック光沢のミラー、17インチダイヤモンドカットアルミホイールを装備。「2008 GT T200ハイブリッド」は3D効果のLEDライトシグネチャーとパノラマサンルーフを特徴とする。

内装は両モデルともスポーツドライブレザーステアリング、10インチの3Dハイブリッドクラスター、10.3インチのプジョーi-コネクトアドバンスドマルチメディアシステムを装備。MyPeugeotコネクテッドサービスにより、リモートでのドアロック・アンロック、運転データ監視、アラート受信、オンラインサービス予約が可能だ。

エンジンは999ccの3気筒アルミニウム製で、直噴システムとマルチエア技術を採用。BSG（ベルトスタータージェネレーター）構成により、減速・ブレーキ時のエネルギー回生を実現する。CVT自動変速機は7段の仮想ギアシミュレーションを備える。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

プジョー 208

プジョー 2008

プジョー（Peugeot）

ハイブリッドカー HV、HEV

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES