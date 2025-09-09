無限、新型『プレリュード』用カスタムパーツ発表…軽量ホイールなどラインナップ

M-TEC（無限）は9月4日、新型ホンダ『プレリュード』に対応する各種カスタムパーツを発表した。全国のホンダカーズおよび無限パーツ取扱店で順次発売する。

【画像】無限の新型ホンダ・プレリュード用カスタムパーツ

新型プレリュード用無限パーツは「Gliding Sports Coupe」をコンセプトに、スタイリングや走行性能といった車の本質にこだわるユーザー向けに、無限らしいスポーティさと疾走感を表現したパーツをラインナップする。

インテリアパーツでは、ブラックを基調としブルーの差し色が車両の内装との一体感を演出する「スポーツマット」（4万6200円）、「スポーツラゲッジマット」（3万0800円）、「スカッフプレート」（2万9700円）を設定した。

パフォーマンスパーツでは、上質な乗り心地と操縦安定性を高める「パフォーマンスダンパー」（14万3000円）をハンドリング性能向上に重点を置き開発。BBS と共同開発した19インチ鍛造アルミホイール「FR10」（17万6000円/1本）は、標準装備アルミホイールに対して約4kg/1本の軽量化を実現し、操る喜びを向上させている。

その他、流麗なボディラインと一体感のあるフィン形状デザインのドライカーボン製「カーボンドアミラーカバー」（11万円）、親水性と防曇加工の「ハイドロフィリックLEDミラー」（5万5000円）も設定した。

また、ドライカーボン製のフロント/サイド/リア/テールゲートの各種エアロパーツや、S+Shiftをさらに楽しめるよう音質にもこだわり開発中のスポーツエキゾーストシステムについては、2026年の年初の発表を予定している。