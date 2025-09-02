BMW『R 12 nineT』をフラットトラック風にカスタム…純正アクセサリーパッケージ発表

BMWモトラッドは8月28日、『R 12 nineT』向けのアクセサリーパッケージ「ザ・トラッカー」を欧州で発表した。フラットトラックレーシングの特徴的なデザイン言語を街乗り仕様のカスタマイズに落とし込んだ製品だ。

フラットトラックレーシングは、オーバルダートトラックでのスリリングなダイナミクスと迫力あるドリフトで世界的に親しまれているモータースポーツ分野。このキットは、そのスタイルへのオマージュとして開発された。

ザ・トラッカーは、BMW R 12 nineTに力強く迫力ある存在感を与える。短くスポーティなリアセクション、特徴的なコックピットフェアリング、印象的なナンバープレートがルックスを決定づけている。これらはレーストラックを超えてデザインアイコンとなったマシンからヒントを得ている。

フラットトラックマシンは純粋なダイナミズムを体現している。コンパクトなプロポーション、クリーンなライン、大胆なディテールが独特の存在感を生み出す。短いリア、目立つナンバープレート、純粋なレーシングまで削ぎ落とされたシルエットが特徴的で、モータースポーツファンと世界のカスタマイジングシーンの両方を魅了している。

BMWモトラッドは、BMW R 12 nineT向けのザ・トラッカーアクセサリーパッケージでこの精神を捉えている。すべての要素は、純粋主義的なレーシングキャラクターを街に持ち込むよう設計されている。その結果、停止していてもダイナミズムを放射するオートバイが生まれた。鮮明なライン、本格的なフラットトラックのタッチ、R 12 nineTを真のステートメントにするユニークなキャラクターを備えている。

これらのパッケージコンポーネントは個別でも入手可能で、他のオリジナルBMWモトラッドアクセサリーと組み合わせることで高度なカスタマイゼーションを提供する。

ザ・トラッカーアクセサリーパッケージは欧州で注文を開始し、BMW R 12 nineTに装着できる。BMWモトラッドは、できればBMWモトラッドパートナーでの専門ワークショップでの取り付けを推奨している。

ザ・トラッカーアクセサリーパッケージは、BMW R 12 nineTに独特のキャラクターを与え、歴史的なフラットトラッカーの無骨なスタイルにインスパイアされた妥協のないアーバントラッカールックを作り出す。コックピットフェアリングやショートリアエンドなどの印象的な要素により、主流から際立ちたいライダーに明確なステートメントを提供する。

パッケージは車両と一緒に認証されており、追加登録は不要だ。これにより、ザ・トラッカーはスタイルとシンプルさの両方を重視するオートバイファンにとって理想的な選択肢、としている。