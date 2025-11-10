ミドルクラスの本格「GS」登場！ BMWの新型アドベンチャー『F 450 GS』EICMA 2025で正式発表

BMWモトラッドは、11月4日に開幕した「EICMA2025」に合わせ、ミドルクラス向けの新型アドベンチャー『F 450 GS』を発表した。同社初となるA2クラスの本格的なGSモデルで、オンロードからオフロードまで幅広い用途に対応するアドベンチャーバイクとして開発された。

【画像】BMWの新型アドベンチャー『F 450 GS』

新型F 450 GSの心臓部には、完全新開発の420cc 直列2気筒エンジンを搭載。最高出力35kW（48馬力）を8750回転で、最大トルク43Nmを6750回転で発生する。135度クランクピンオフセットとバランスシャフトの採用により、特徴的で感情豊かな走りと極めて低い振動レベルを両立している。

BMW F 450 GS

技術的なハイライトとして、新開発の「Easy Ride Clutch（ERC）」を採用。これは遠心クラッチの進化版で、発進からギアチェンジ、困難なオフロード走行まで、クラッチレバーの手動操作を不要とする。「GS Trophy」に標準装備され、他のモデルにはオプションで用意される。

シャーシには新開発のラティス・チューブフレームを採用し、軽量性と堅牢性を両立。フロントにはKYB製倒立テレスコピックフォーク、リアには中空鋳造アルミニウム製ダブルアームスイングアームとKYB製セントラルスプリングストラットを組み合わせている。

BMW F 450 GS

安全装備として、BMW モトラッドABS Pro、Dynamic Brake Control（DBC）、Dynamic Traction Control（DTC）、エンジンドラッグトルクコントロール（MSR）を標準装備。「Rain」「Road」「Enduro」の3つのライディングモードを標準で用意し、「Exclusive」以上のバリエーションでは「Enduro Pro」モードも追加される。

装備バリエーションは4種類を用意。ベーシックモデルの「F 450 GS Basis」（コズミックブラック）、オフロードフットペグやハンドガードなどを装備した「F 450 GS Exclusive」（コズミックブラック）、スポーツサスペンションを追加した「F 450 GS Sport」（レーシングレッド）、そして最上級の「F 450 GS Trophy」（レーシングブルーメタリック）では、Easy Ride Clutchやアルミニウムエンジンガードなどを標準装備する。

BMW F 450 GS

車両重量は178kgと軽量で、48馬力のパワーウェイトレシオはA2クラスで優秀な数値を実現。燃料消費量は100kmあたり3.8リットル（約26km/リットル）と経済的で、14リットルタンクとの組み合わせで350km以上の航続距離を確保している。

BMWモトラッドCEOのマルクス・フラッシュ氏は「新型BMW F 450 GSは、A2クラスにおける真のBMW GSです。軽量、優れた性能、そして機敏性と安定性の完璧なバランスにより、特に直感的なライディング体験を提供します」とコメントしている。