ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

HKS、『GRヤリス』専用の「カーボン・レーシングサクション」「コールドエアインテークキット」が前期・後期に対応

カーボン・レーシングサクション
  • カーボン・レーシングサクション
  • カーボン・レーシングサクション装着例
  • 3K綾織カーボン製ヒートインシュレーター
  • 3K綾織カーボン製インテークパイプ
  • 高強度と滑らかなパイプ内面で吸気抵抗を低減
  • コールドエアインテークキット装着例
  • コールドエアボックスキット
  • 純正エアダクト

HKSがトヨタ『GRヤリス』（GXPA16 2020年9月～）専用「カーボン・レーシングサクション」「コールドエアインテークキット」をリニューアルして新発売。GRヤリスの前期型（Gen1）/後期型（Gen2）の両対応となった。

カーボン・レーシングサクションはHKS製ではおなじみのむき出しタイプエアクリーナー「スーパーパワーフロー」と、高級あるカーボン（CFRP）製インテークパイプをセットにした吸気システム。

カーボン・レーシングサクション装着例カーボン・レーシングサクション装着例

CFRPのインテークパイプは表面に3K綾織のカーボンプリプレグ、内側はUDプリプレグを採用。インテークパイプ内側はシリコンバッグを用いた高温・高圧による硬化工程を施し、滑らかな内面と高強度を実現している。

スーパーパワーフローとサクションパイプレイアウトの最適化により吸入抵抗を低減し、ヒートインシュレーターにも3K綾織のカーボンシートを使用したハンドレイアップ製法を採用。エンジンルームを華やかに彩りつつ、ラジエターからの熱気を遮断して、スーパーパワーフローへフレッシュエアの導入を促す構造となっている。

スーパーパワーフローならではのスポーティなサウンドもレーシングサクションの魅力のひとつだ。税込み価格は11万円。

コールドエアボックスキットコールドエアボックスキット

コールドエアインテークキットは、上記のカーボン・レーシングサクションとコールドエアボックスキットを組み合わせたフルキット製品。エンジンルームとスーパーパワーフローを完全に隔離することで、吸入空気温度の上昇を抑制。より安定した吸気環境を実現している。

コールドエアボックスキットはフロントエアダクトからの雨水対策としてレインカバーを装備し、雨天時も安心して走行できる構造を採用している。レインカバーやエアクリーナーボックスなどのCFRP製部品は、オートクレーブ製法にて生産されたドライカーボン製。圧倒的な軽さと強度を持ち、表面は3K綾織のカーボンでエンジンルームを彩る。

コールドエアインテークキット（フルキット）の税込み価格は26万1800円。コールドエアボックスキットの単体税込み価格は15万7300円なので、カーボン・レーシングサクションとバラで購入するよりもお得な価格となっている。

《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

HKS

トヨタ ヤリス、ヴィッツ

アフターマーケット

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES