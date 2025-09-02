HKS、『GRヤリス』専用の「カーボン・レーシングサクション」「コールドエアインテークキット」が前期・後期に対応

HKSがトヨタ『GRヤリス』（GXPA16 2020年9月～）専用「カーボン・レーシングサクション」と「コールドエアインテークキット」をリニューアルして新発売。GRヤリスの前期型（Gen1）/後期型（Gen2）の両対応となった。

カーボン・レーシングサクションはHKS製ではおなじみのむき出しタイプエアクリーナー「スーパーパワーフロー」と、高級あるカーボン（CFRP）製インテークパイプをセットにした吸気システム。

カーボン・レーシングサクション装着例

CFRPのインテークパイプは表面に3K綾織のカーボンプリプレグ、内側はUDプリプレグを採用。インテークパイプ内側はシリコンバッグを用いた高温・高圧による硬化工程を施し、滑らかな内面と高強度を実現している。

スーパーパワーフローとサクションパイプレイアウトの最適化により吸入抵抗を低減し、ヒートインシュレーターにも3K綾織のカーボンシートを使用したハンドレイアップ製法を採用。エンジンルームを華やかに彩りつつ、ラジエターからの熱気を遮断して、スーパーパワーフローへフレッシュエアの導入を促す構造となっている。

スーパーパワーフローならではのスポーティなサウンドもレーシングサクションの魅力のひとつだ。税込み価格は11万円。

コールドエアボックスキット

コールドエアインテークキットは、上記のカーボン・レーシングサクションとコールドエアボックスキットを組み合わせたフルキット製品。エンジンルームとスーパーパワーフローを完全に隔離することで、吸入空気温度の上昇を抑制。より安定した吸気環境を実現している。

コールドエアボックスキットはフロントエアダクトからの雨水対策としてレインカバーを装備し、雨天時も安心して走行できる構造を採用している。レインカバーやエアクリーナーボックスなどのCFRP製部品は、オートクレーブ製法にて生産されたドライカーボン製。圧倒的な軽さと強度を持ち、表面は3K綾織のカーボンでエンジンルームを彩る。

コールドエアインテークキット（フルキット）の税込み価格は26万1800円。コールドエアボックスキットの単体税込み価格は15万7300円なので、カーボン・レーシングサクションとバラで購入するよりもお得な価格となっている。