ジープ初の1.6リットルターボハイブリッド搭載、SUV『チェロキー』新型が四角い新デザインで登場

ジープブランドは、SUV『チェロキー』の新型を米国で発表した。同モデルは、ジープ初となる1.6Lターボ4気筒ハイブリッドシステムを搭載し、燃費性能と走行性能の両立を実現している。

新しいハイブリッドシステムは、内燃エンジンと2つの電気モーター、バッテリーで構成され、210hpのパワーと230lb-ftのトルクを発生する。燃費は複合モードで37mpg（約15.7km/リットル）を達成し、1回の給油で500マイル（約805km）超の航続距離を実現する。これは多くの競合車種を上回る性能だという。

エクステリアデザインは、過去50年のチェロキーの歴史からインスピレーションを得つつ、現代的な外観に仕上げられている。従来モデルより長く、高く、幅広いボディに、角張ったエッジを採用。フロントフェイスには四角いLEDヘッドライトとデイタイムランニングライトを配置し、独特のU字型デザインを形成している。

インテリアでは、アクティブ、遊び心、実用性、先進性の4つのコンセプトを取り入れた。従来のチェロキーより大きなコックピットと収納スペースを確保し、セグメント内で上質な素材を採用している。持続可能性も重視し、非レザー素材やリサイクル材料をフロアカーペットに使用している。

装備面では、10.25インチのフルカラーデジタルインストルメントクラスターと12.3インチのインフォテインメントスクリーンを搭載。ワイヤレスアップルカープレイとアンドロイドオート機能、ジープブランドの受賞歴を持つUconnect 5インフォテインメントシステムを標準装備している。