Jeep×アングリッド、ヴィンテージなコラボTシャツ第2弾を発売…初代『チェロキー』プリント

MARK STYLERが運営するレディースブランド「アングリッド」は、米国の自動車ブランド「ジープ（Jeep）」とのコラボレーションアイテム第2弾として、ロングスリーブTシャツを各店舗と公式通販サイト「RUNWAY channel」「ZOZOTOWN」で発売した。

【画像】Jeep ロゴロングスリーブTee

第1弾のプリントTシャツが即完売したことを受けての第2弾となる今回は、秋冬シーズンに適したロングスリーブTシャツで登場する。

デザインは、初代『チェロキー』（1974～1983年）をモチーフにしたヴィンテージライクなグラフィックをベースに、インパクトのあるバックプリントが特徴。フロントは胸元にワンポイントロゴをあしらい、マニッシュなムードで着用できる。

生地にはコシのあるコットン100%を使用し、タフでデイリーに着まわせる仕上がりとなっている。サイズ感はメンズライクなルーズシルエットで、ヒップが隠れるほどのオーバーサイズ設定により、ユニセックスでも楽しめる。

商品名は「ジープ ロゴロングスリーブTee」で、価格は7700円（税込）。カラーはオフホワイト、ライトグレー、ブラウンの3色展開となっている。

ジープは1941年に米軍兵士をサポートするために生まれ、「どこへでも行ける。何でもできる。」スピリットを胸に、4×4カテゴリーのトップブランドとして走り続けている。