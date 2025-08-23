ブラバスがロールスロイスSUVをカスタム！ ワイドボディに700馬力の12気筒ターボ搭載

ブラバスは、ロールスロイスのSUV『カリナン』をベースとした「ブラバス700」を欧州で発表した。

同車は700hpを発生する12気筒ターボエンジンを搭載し、最大トルクは950Nmに達する。0-100km/h加速は5.0秒、最高速度は電子制御により250km/hに制限されている。

外観では新開発の「ブラバス ワイドスター」ワイドボディコンセプトを採用。全てのコンポーネントは高光沢カーボンファイバー製で、専用の「カスケードグレー」塗装と組み合わせることで独特の存在感を演出している。

ブラバス700

フロント部分には専用ファシアとLED照明を統合し、ヘッドライト下部の特徴的なデザイン要素とリップスポイラーを装備。ボンネット中央部にはカーボン製トリムを配置している。

足回りには24インチの「ブラバス モノブロックM プラチナエディション」ホイールを装着。「ブラバス スポーツエクストラ」サスペンションモジュールにより車高を最大25mm低下させ、よりダイナミックなハンドリング性能を実現している。

内装は「ヴァーダント シャドー」カラーの最高級レザーを使用したブラバス マスターピース仕様。シート表面や床面、ドアパネル内側には精密な「シェル」キルティングを施し、シートには空調機能も統合されている。

ブラバス700