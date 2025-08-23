ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

ブラバスがロールスロイスSUVをカスタム！ ワイドボディに700馬力の12気筒ターボ搭載

ブラバス700
  • ブラバス700
  • ブラバス700
  • ブラバス700
  • ブラバス700
  • ブラバス700
  • ブラバス700

ブラバスは、ロールスロイスのSUV『カリナン』をベースとした「ブラバス700」を欧州で発表した。

同車は700hpを発生する12気筒ターボエンジンを搭載し、最大トルクは950Nmに達する。0-100km/h加速は5.0秒、最高速度は電子制御により250km/hに制限されている。

外観では新開発の「ブラバス ワイドスター」ワイドボディコンセプトを採用。全てのコンポーネントは高光沢カーボンファイバー製で、専用の「カスケードグレー」塗装と組み合わせることで独特の存在感を演出している。

ブラバス700ブラバス700

フロント部分には専用ファシアとLED照明を統合し、ヘッドライト下部の特徴的なデザイン要素とリップスポイラーを装備。ボンネット中央部にはカーボン製トリムを配置している。

足回りには24インチの「ブラバス モノブロックM プラチナエディション」ホイールを装着。「ブラバス スポーツエクストラ」サスペンションモジュールにより車高を最大25mm低下させ、よりダイナミックなハンドリング性能を実現している。

内装は「ヴァーダント シャドー」カラーの最高級レザーを使用したブラバス マスターピース仕様。シート表面や床面、ドアパネル内側には精密な「シェル」キルティングを施し、シートには空調機能も統合されている。

ブラバス700ブラバス700
《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ブラバス（Brabus）

ロールスロイス カリナン

ロールスロイス（Rolls-Royce）

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES