ロールスロイス初、手描きの天井に宇宙空間を表現…『カリナン』に特注仕様「コスモス」

ロールスロイスは、SUV『カリナン』をベースに、宇宙空間をテーマにカスタマイズした1台限りの「カリナン コスモス」を発表した。

【画像】ロールスロイス・カリナン・コスモス

4歳の息子と宇宙への関心を共有するオーナーからの特別注文により製作されたこのモデルは、宇宙の神秘性を表現する数々のビスポーク仕様が施されている。

最大の特徴は、ロールスロイス初となる手描きのスターライトヘッドライナーだ。社内アーティストが160時間をかけて制作したこの天井画は、天の川の幻想的な解釈を描いている。

外装は月光の輝きを思わせるアラベスカート パールで仕上げられ、チャールズ ブルーの手描きツインコーチラインが施されている。夜間には遠い星のように光るイルミネーテッド スピリット オブ エクスタシーが装備されている。

内装は深宇宙の静寂と神秘性からインスピレーションを得た瞑想的な空間となっている。リクライニングシートはチャールズ ブルーとグレース ホワイトのレザーで仕上げられ、ピアノ ホワイトのベニアが人工衛星の表面を思わせる技術的な印象を与えている。

天井画の制作では、雲状の形成を表現するために20回以上のアクリル塗装を重ね、霧効果を得るために化粧筆という意外な道具も使用された。星の輝く領域は細い筆と斑点技法の組み合わせで有機的で天体的な質感を実現している。

絵画が完成し密封された後、光ファイバーの穴が一つずつ手作業で開けられ、アートワークの輪郭に合わせて配置された。

カリナン コスモスは、ドバイのプライベート オフィスを通じて注文され、特別な機会に間に合うよう、オーナーに納車された。