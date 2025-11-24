運転席は“PLAYER 1” ロールスロイスと8ビットゲームがコラボ!? 世界に1台の「ゴースト・ゲーマー」公開

ロールスロイス・モーターカーズは、往年のビデオゲームの世界観にインスピレーションを得たビスポーク・モデル『ブラック・バッジ・ゴースト・ゲーマー』を発表した。

【画像】ロールスロイス・ブラック・バッジ・ゴースト・ゲーマー

このモデルは、初期のアーケードゲームカルチャーに情熱を持つある顧客のために製作された一台だ。1970年代後半から1980年代のビデオゲームが持つ8ビットの美学を、ロールスロイスならではの精緻なクラフツマンシップで再構築している。

エクステリアは、サラマンカ・ブルーのボディに、クリスタル・オーバー・ダイヤモンド・ブラックのアッパーボディを組み合わせたツートーンカラーで仕上げられた。これはクラシックなアーケードゲーム機の質感を反映したものだ。コーチラインには、89個のピクセルで構成された手描きの「チーキー・エイリアン」モチーフが描かれている。

ロールスロイス・ブラック・バッジ・ゴースト・ゲーマー

インテリアはブラックとキャスデン・タンで統一され、デジタル黎明期へのオマージュとなっている。フロントシートには「Player 1」「Player 2」、リアシートには「Player 3」「Player 4」という文字が8ビット風フォントで刺繍されている。ヘッドレストにも「チーキー・エイリアン」の刺繍が施された。

リアシート間のウォーターフォールには、初期のゲーム筐体のアートワークに着想を得た手描きの月面シーンが描かれている。ピクニックテーブルやエアベントなど、車内の随所には8ビットモチーフの「イースターエッグ」が隠されており、発見する楽しみも提供する。

ロールスロイス・ブラック・バッジ・ゴースト・ゲーマー

このモデルの最大の特徴は、再解釈されたイルミネーションだ。イルミネーテッド・フェイシアは、初期のゲームに見られた「レーザー・ベース」の背景を彷彿とさせるデザインに変更された。また、天井には「ピクセル・ブラスター」スターライト・ヘッドライナーが備わり、80隻のバトルクルーザーが光ファイバーで描かれている。ロールスロイスを象徴するシューティング・スター機能は、レーザー発射を模した光の演出にプログラムされている。

この特別な一台は、あるテック起業家のために製作されたもので、新世代のコレクターの情熱や文化を体現するモデルとなっている。