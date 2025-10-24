ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

ロールスロイス『ファントム』100周年、25台限りの「センテナリー」発表…フードマスコットは金

ロールスロイス・ファントム・センテナリー
  • ロールスロイス・ファントム・センテナリー
  • ロールスロイス・ファントム・センテナリー
  • ロールスロイス・ファントム・センテナリー
  • ロールスロイス・ファントム・センテナリー
  • ロールスロイス・ファントム・センテナリー
  • ロールスロイス・ファントム・センテナリー
  • ロールスロイス・ファントム・センテナリー
  • ロールスロイス・ファントム・センテナリー

ロールスロイス・モーターカーズは10月22日、『ファントム』100周年を記念した25台限定のプライベート・コレクション「ファントム・センテナリー」を発表した。

【画像】ロールスロイス・ファントム・センテナリー

同社史上最も複雑かつ野心的な技術を駆使したプライベート・コレクションで、ファントムの100年を形づくってきた象徴的な人物、顧客、重要モデル、旅、場所、瞬間を讃えるインテリア・デザインを採用している。

リアシートには、ファッション・アトリエと共同開発した16万針のステッチ仕上げの高解像度プリント生地を採用。フロントシートには、ファントムの伝統にインスピレーションを得た手描きのラインをレーザーエッチングで表現している。

木工細工では、ロールスロイス史上最も精緻な技術として、3Dマーケトリー（寄木細工）、3Dインク・レイヤリング、24カラットの金箔仕上げの3つの新技法を導入した。

エクステリアでは、スピリット・オブ・エクスタシーをゴールド製で製作し、刻印とエナメル加工を施した1925年製の鋳造を基に再現。ビスポークのギャラリーは、書物のページをめくるような世界観を思わせる抽象化されたテキストをアルミニウムで成形し演出している。

「プライベート・コレクション、ファントム・センテナリーは、世界で最も敬愛されるラグジュアリー製品の100年に敬意を表して誕生した」とロールスロイス・モーターカーズクリス・ブラウンリッジCEOは述べている。

同コレクションは、過去最多のデザイナーたちが1年にわたりファントムの豊かな歴史に没頭し、その伝説を形づくってきた物語を掘り起こして制作。77のモチーフに凝縮され、それぞれがファントムの歩みにおける決定的な瞬間を捉え、これまでにない精緻さで表現されている。

開発期間は3年に及び、新技法を駆使して金属、木材、塗装、ファブリック、レザー、刺繍をひとつの見事な作品に融合させた。その表面は、まるで一冊の書物のようにファントムの100年にわたる歴史を象徴的な要素と共に紐解いている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ロールスロイス ファントム

ロールスロイス（Rolls-Royce）

セダン

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES