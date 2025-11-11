ロールスロイス『ファントム』、100周年記念車を日本初公開…東京・麻布台ヒルズで特別イベント

ロールスロイス・モーターカーズは、東京・麻布台ヒルズアリーナで、ブランドを象徴するモデル『ファントム』の100周年を祝う特別イベント「BESPOKE EXPRESSIONS ファントム100周年を祝して」を開催した。

会場では、ファントムの100周年を称える世界限定25台のプライベート・コレクション「ファントム・センテナリー」を日本初公開。3年にわたる開発期間を経て、新技法の導入と4万時間以上の作業の結晶として誕生したこのモデルは、一世紀にわたるファントムの歴史を象徴的な人物、顧客、重要モデル、旅、場所、瞬間に敬意を表してデザインされた。

1925年の誕生以来、ロールスロイスの頂点に立ち続けるファントムは、ラグジュアリー、クラフツマンシップ、そして革新性の結晶として、時代の文化や流行を形作り、その精神を牽引してきた。

また、希少な「ファントムII コンチネンタル」、織部焼から着想を得てエルメスとのコラボレーションによってデザインされた唯一無二の「ファントム・オリベ」、そしてスピリット・オブ・エクスタシーの幻想的な美しさを表現するプライベート・コレクション「ファントム・シンティラ」（世界10台限定）も公開された。

会場には、1930年代のヘリテージカー「ファントムII コンチネンタル」や、色鮮やかなビスポークのためのマテリアルやアクセサリー・コレクション、音楽を通じてファントムの歴史を彩ってきた様々な時代を体験できるコーナーも設けられ、訪れる方々を世界最高峰のビスポーク・クラフツマンシップが織りなす、卓越した美と感性の旅へ誘ったという。