ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ロールスロイス『ファントム』、100周年記念車を日本初公開…東京・麻布台ヒルズで特別イベント

ロールスロイス・ファントム・センテナリー
  • ロールスロイス・ファントム・センテナリー
  • ロールスロイス・ファントム・センテナリー
  • ロールスロイス・ファントム・センテナリー
  • ロールスロイス・ファントム・センテナリー
  • ロールスロイス・ファントム・オリベ
  • ロールスロイス・ファントム・シンティラ
  • ロールスロイス・ファントムII コンチネンタル
  • ロールスロイス・ファントムII コンチネンタル

ロールスロイス・モーターカーズは、東京・麻布台ヒルズアリーナで、ブランドを象徴するモデル『ファントム』の100周年を祝う特別イベント「BESPOKE EXPRESSIONS ファントム100周年を祝して」を開催した。

【画像】ロールスロイス『ファントム』100周年を日本で祝う

会場では、ファントムの100周年を称える世界限定25台のプライベート・コレクション「ファントム・センテナリー」を日本初公開。3年にわたる開発期間を経て、新技法の導入と4万時間以上の作業の結晶として誕生したこのモデルは、一世紀にわたるファントムの歴史を象徴的な人物、顧客、重要モデル、旅、場所、瞬間に敬意を表してデザインされた。

1925年の誕生以来、ロールスロイスの頂点に立ち続けるファントムは、ラグジュアリー、クラフツマンシップ、そして革新性の結晶として、時代の文化や流行を形作り、その精神を牽引してきた。

また、希少な「ファントムII コンチネンタル」、織部焼から着想を得てエルメスとのコラボレーションによってデザインされた唯一無二の「ファントム・オリベ」、そしてスピリット・オブ・エクスタシーの幻想的な美しさを表現するプライベート・コレクション「ファントム・シンティラ」（世界10台限定）も公開された。

会場には、1930年代のヘリテージカー「ファントムII コンチネンタル」や、色鮮やかなビスポークのためのマテリアルやアクセサリー・コレクション、音楽を通じてファントムの歴史を彩ってきた様々な時代を体験できるコーナーも設けられ、訪れる方々を世界最高峰のビスポーク・クラフツマンシップが織りなす、卓越した美と感性の旅へ誘ったという。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ロールスロイス ファントム

ロールスロイス（Rolls-Royce）

セダン

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES