ロールスロイス『カリナン』、英アーバンがカスタマイズ…米国市場に本格参入

英国のアーバン・オートモーティブが初めて大西洋を越え、米国の「モントレーカーウィーク2025」で、ロールスロイス『カリナン』のカスタマイズモデルを披露した。

今回の米国デビューでは、アーバンの米国ネットワークから高く評価されている2つのディーラー、プラチナム・モータースポーツとガルピン・オート・スポーツが製作した4台が展示。各車両は、オリジナルデザインに忠実でありながら車の視覚的インパクトを劇的に増幅するアーバンの特徴的な「OEMプラス」デザイン哲学を示している。

英国のグッドウッド・フェスティバル・オブ・スピード2025での世界初公開を終えたばかりの「ロールスロイス カリナン（シリーズII）リディファインド バイ アーバン」は、プラチナム・モータースポーツが製作し、26インチのアーバン・フォッセン フルフォージド ポリッシュアアルミホイールを装備した。

プラチナム・モータースポーツがロサンゼルスで製作したロールスロイス カリナン（シリーズII）リディファインド バイ アーバンは、アップグレードを新たなレベルに押し上げ、米国デビューでは初の26インチアーバン・フォッセン UV-7 フルフォージド ポリッシュアルミホイールの専用セットでスタンスをさらに劇的に向上させている。

アーバンのカリナン（シリーズII）の堂々としたリディファインドデザインには、カーボンファイバー製ワイドトラック ホイールアーチとシル エクステンション、さらに露出ウィーブディテール付きフル交換カーボンファイバーボンネットも含まれている。

専用のフロントとリアバンパーには、フロントにシグネチャー垂直DRLと視覚的カーボンスプリッター、リアには統合視覚的ディフューザーとビレットアルミニウム エキゾーストチップが含まれる。アッパーとミッドリアスポイラーもカーボンファイバーで仕上げられている。

