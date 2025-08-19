ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

中国向け新ブランド「アウディ」、初の量産モデル『E5スポーツバック』生産開始

アウディ『E5スポーツバック』
  • アウディ『E5スポーツバック』
  • アウディ『E5スポーツバック』
  • アウディ『E5スポーツバック』
  • アウディ『E5スポーツバック』
  • アウディ『E5スポーツバック』
  • アウディ『E5スポーツバック』
  • アウディ『E5スポーツバック』

中国市場向け新ブランド「アウディ（AUDI）」初の量産モデル『E5スポーツバック』が、上海工場の生産ラインから出荷された。中国での予約販売も開始され、初回納車は9月を予定している。

アウディと中国のパートナー企業SAICとの戦略的提携により開発されたE5スポーツバックは、4ドアの完全電動ファストバックで、最大出力579kW、最大航続距離770kmを実現。後輪駆動またはクワトロ（四輪駆動）を選択でき、0-100km/h加速は最速3.4秒だ。

アウディ『E5スポーツバック』アウディ『E5スポーツバック』

製造は上海のSAICフォルクスワーゲンの既存工場内に新設された専用ラインで行われ、約700人の従業員が従事している。生産工程は高度に自動化されており、機械学習を活用した品質管理や完全デジタル化された生産管理システムを導入している。

中国専用アウディブランドのフェルミン・ソネイラCEOは、「アウディブランドのすべての車両は、象徴的なデザイン、高品質、技術的精密さ、感情的な走行ダイナミクスと、中国の最先端技術やデジタルエコシステムを融合している。E5スポーツバックは中国市場において妥協のない体験を提供する」と述べた。

また、E5スポーツバックは新開発のアドバンスド・デジタライズド・プラットフォーム（ADP）を採用し、次世代のコネクテッド機能やOTA（無線）アップデートに対応している。今後2年以内にさらに2つのアウディモデルが同工場で生産される予定だ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

アウディ（Audi）

電気自動車 EV、PHEV、BEV

中国

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES