ホーム 自動車 ビジネス 海外マーケット 記事

ホンダF1初勝利車「RA272」のスケールモデル発売へ、8分の1サイズは約430万円

ホンダF1初勝利マシン「RA272」の8分の1スケールモデル
  • ホンダF1初勝利マシン「RA272」の8分の1スケールモデル
  • ホンダF1初勝利マシン「RA272」の8分の1スケールモデル
  • ホンダF1初勝利マシン「RA272」の8分の1スケールモデル
  • ホンダF1初勝利マシン「RA272」の8分の1スケールモデル
  • ホンダF1初勝利マシン「RA272」の8分の1スケールモデル

ホンダレーシング（HRC）は、1965年メキシコグランプリでホンダ初のF1勝利をもたらした伝説のマシン「RA272」（シャシー#103）のプレミアムスケールモデルを米国で発売する。

このコレクターズアイテムは、アマルガムコレクションとの提携により製作される。本物と同じ塗装、手作りボディワーク、完全に再現されたホンダV12エンジンを含む1600以上の精密に設計されたパーツで構成されている。

ホンダF1初勝利マシン「RA272」の8分の1スケールモデルホンダF1初勝利マシン「RA272」の8分の1スケールモデル

RA272モデルは2つのサイズで展開される。8分の1スケールは30台限定で2万8995ドル（約430万円）、18分の1スケールは300台限定で1735ドル（約26万円）となる。各モデルには専用ディスプレイケース、真正性証明書、HRC社長のサイン入り記念冊子が付属する。

両モデルは8月15-16日のモントレーカーウィーク期間中、ザ・クエイル・ア・モータースポーツ・ギャザリングとロレックス・モントレー・モータースポーツ・リユニオンで販売される。

1985年設立のアマルガムコレクションは、世界で最も象徴的で豪華な車のスケールモデルを最高品質の素材で製作している。同社チームは栃木県茂木のホンダコレクションホールを訪れ、オリジナル車両の正確なデジタルスキャンを取得し、あらゆる細部を完璧にスケール再現した。

ホンダF1初勝利マシン「RA272」の8分の1スケールモデルホンダF1初勝利マシン「RA272」の8分の1スケールモデル

モデル開発には合計4500時間以上を要し、各モデルの製作には450時間を費やしている。

1962年に開発が始まったRA272は、ホンダがまだ1台の自動車も販売していない時期に、本田宗一郎自らが率いるオートバイエンジニアチームによって設計された。1.5リッターV12エンジンは230hpを発生し、当時のスポーツ界で最もパワフルなエンジンだった。

1965年10月、リッチー・ギンサーがドライブするRA272がメキシコグランプリで勝利を収め、日本の自動車、エンジン、チームとして初のF1勝利を達成した。この勝利は日本の自動車技術に対する世界的な評価を高め、ホンダの革新性と卓越性への取り組みを世界に示した歴史的瞬間となった。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ホンダF1

モントレー カーウィーク（Monterey）

ホンダ（本田技研工業）

F1

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES