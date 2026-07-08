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「ついに終わりか～」「最強最速だった」ヤマハ『YZF-R6 レースベース車』生産終了を惜しむ声

ヤマハ YZF-R6 レースベース車
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ヤマハのサーキット走行専用モデル『YZF-R6 レースベース車』が、2027年2月26日に発売となる。予約期間限定の受注生産となり、今回のオーダーをもって同モデルは生産を終了することが発表された。これを受けSNS上では「ついに終わりか～」など、生産終了を惜しむ声が見られた。

【画像】ヤマハ YZF-R6 レースベース車

同モデルは、水冷4気筒599ccエンジンを搭載するスーパースポーツ『YZF-R6』（欧州仕様・2020年モデル）をベースに、ロードレース競技やサーキット走行用途に配慮して開発されたモデルだ。

トラクションコントロールシステムやクイックシフターなどの電子デバイスを搭載するほか、上位モデル『YZF-R1 レースベース車』（2024年モデル）と同型のフロントサスペンションおよびフロントブレーキを継続採用している。従来モデルからの変更点はない。

ヤマハ YZF-R6 レースベース車ヤマハ YZF-R6 レースベース車

予約受付は2段階に分かれており、第1次が7月1日から7月31日、第2次が8月1日から8月31日となっている。予約窓口は全国の「ヤマハオンロードコンペティションモデル正規取扱店」だ。

メーカー希望小売価格は137万5000円（税込）。

なお、同車はサーキット走行専用車のため、ナンバープレートの取得や一般公道の走行は不可。

これに対しX（旧Twitter）上では、「販売終わっちゃうのか」「ついに終わりか～」「R6がファイナル……」など、生産終了を惜しむ声が多く見られた。

また、「最強最速バイクだった。」「サーキット走ればめちゃ楽しいんだよな」など、最終受注を前に楽しさを説く声も見られた。

《園田陽大》

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