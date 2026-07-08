ホーム 鉄道 企業動向 記事

着工遅れのリニア新幹線、品川-名古屋間2036年以降開業へ“再加速”［新聞ウォッチ］

リニア新幹線、品川-名古屋間2036年以降開業へ“再加速”（写真は山梨リニア実験線）
  • リニア新幹線、品川-名古屋間2036年以降開業へ“再加速”（写真は山梨リニア実験線）

最高時速500km、東京・品川駅と名古屋駅を最短40分で結ぶという「夢の超特急」と呼ばれるリニア中央新幹線が、実現に向けて大きな転換点を迎えたという。

水資源問題などで約9年停滞してきた静岡工区（約8.9km）を巡り、静岡県の鈴木康友知事が着工を容認する意向を県議会で表明。近く着工に必要な県条例に基づく自然環境保全協定をJR東海と結ぶ方針という。

きょうの産経と日経が1面トップで「リニア全線着工へ、静岡工区、知事が容認」との見出しで報じたほか、各紙も「『最難関区』着工へ前進」（読売）や「停滞リニア再加速」（毎日）などと取り上げている。

ただ、JR東海は着工に向けて準備を進めるものの、山梨、静岡、長野の各工区からなる南アルプストンネル（約25km）は地表から最大約1400m下で行う最難関の工事で、静岡工区だけでも完成まで約10年がかかるとみられており、開業も2036年以降になるという。

このため、各紙には「着工遅れ工事費2倍，工期延長リスクも」（読売）や「動くリニア 見通せぬ開業」（朝日）、さらに「『掘ってみないとわからない』リニア工事難しい地質把握」（産経）などの関連記事も取り上げている。

「十年一昔」という諺もあるが、4年間隔で開催するサッカーW杯やオリンピックでも待ち切れないほど、世の中の移り変わりが激しいなかで、「早くても10年後」という「夢の超特急」の開業では気が遠くなりそうだ。

2026年7月8日付

●トヨタ米工場に5800億円投資、「タコマ」生産、メキシコから一部移管 （読売・8面）

●空気なしタイヤ地域支える？ パンク知らず 安全運行へ管理容易に、ブリヂストン （朝日・9面）

●能登の空港ポケモン、ゲットだぜ！ 復興の象徴に、リニューアル開港 （毎日・22面）

●静岡県知事、リニア着工容認 18日にJR東海と協定 （産経・1面）

●ホンダ・日産関連会社協業へ、次世代車分野 （産経・10面）

●糖尿病、低血糖で運転、重大事故に（産経・12面）

●リーダーズ、軽や低燃費で販売を増やす、スズキ・鈴木俊宏社長 （東京・4面）

●スポーツカーで事故、白タク疑いの男逮捕、訪日客らにけが （東京・15面）

●マツダの販社が整備士学校、人材不足の解消へ自衛策、本体に先駆けて神戸で開業 （日経・15面）

●次世代パワー半導体材料、三菱ケミ・日製鋼、生産能力5割増、来年、EV向け需要開拓（日経・15面）

●トヨタ「ROE20%」遠く、市場予想、今期9.1%に低下（日経・18面）

《福田俊之》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

新聞ウォッチ

JR東海

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews