着工遅れのリニア新幹線、品川-名古屋間2036年以降開業へ“再加速”［新聞ウォッチ］

最高時速500km、東京・品川駅と名古屋駅を最短40分で結ぶという「夢の超特急」と呼ばれるリニア中央新幹線が、実現に向けて大きな転換点を迎えたという。

水資源問題などで約9年停滞してきた静岡工区（約8.9km）を巡り、静岡県の鈴木康友知事が着工を容認する意向を県議会で表明。近く着工に必要な県条例に基づく自然環境保全協定をJR東海と結ぶ方針という。

きょうの産経と日経が1面トップで「リニア全線着工へ、静岡工区、知事が容認」との見出しで報じたほか、各紙も「『最難関区』着工へ前進」（読売）や「停滞リニア再加速」（毎日）などと取り上げている。

ただ、JR東海は着工に向けて準備を進めるものの、山梨、静岡、長野の各工区からなる南アルプストンネル（約25km）は地表から最大約1400m下で行う最難関の工事で、静岡工区だけでも完成まで約10年がかかるとみられており、開業も2036年以降になるという。

このため、各紙には「着工遅れ工事費2倍，工期延長リスクも」（読売）や「動くリニア 見通せぬ開業」（朝日）、さらに「『掘ってみないとわからない』リニア工事難しい地質把握」（産経）などの関連記事も取り上げている。

「十年一昔」という諺もあるが、4年間隔で開催するサッカーW杯やオリンピックでも待ち切れないほど、世の中の移り変わりが激しいなかで、「早くても10年後」という「夢の超特急」の開業では気が遠くなりそうだ。

2026年7月8日付

●トヨタ米工場に5800億円投資、「タコマ」生産、メキシコから一部移管 （読売・8面）

●空気なしタイヤ地域支える？ パンク知らず 安全運行へ管理容易に、ブリヂストン （朝日・9面）

●能登の空港ポケモン、ゲットだぜ！ 復興の象徴に、リニューアル開港 （毎日・22面）

●静岡県知事、リニア着工容認 18日にJR東海と協定 （産経・1面）

●ホンダ・日産関連会社協業へ、次世代車分野 （産経・10面）

●糖尿病、低血糖で運転、重大事故に（産経・12面）

●リーダーズ、軽や低燃費で販売を増やす、スズキ・鈴木俊宏社長 （東京・4面）

●スポーツカーで事故、白タク疑いの男逮捕、訪日客らにけが （東京・15面）

●マツダの販社が整備士学校、人材不足の解消へ自衛策、本体に先駆けて神戸で開業 （日経・15面）

●次世代パワー半導体材料、三菱ケミ・日製鋼、生産能力5割増、来年、EV向け需要開拓（日経・15面）

●トヨタ「ROE20%」遠く、市場予想、今期9.1%に低下（日経・18面）