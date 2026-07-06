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「ヤマハ発動機前」駅が誕生、JR東海道線「御厨駅」の副駅名標に…設楽社長「共創の玄関口に」

ヤマハ発動機本社の最寄駅、JR東海道線「御厨駅（みくりやえき）」の副駅名標として「ヤマハ発動機前」が加わった
  • ヤマハ発動機本社の最寄駅、JR東海道線「御厨駅（みくりやえき）」の副駅名標として「ヤマハ発動機前」が加わった
  • 「御厨駅 ヤマハ発動機前」掲出開始セレモニー。中央がヤマハ発動機 設楽元文社長
  • ヤマハ発動機本社の最寄駅、JR東海道線「御厨駅（みくりやえき）」の副駅名標として「ヤマハ発動機前」が加わった
  • ヤマハ発動機本社の最寄駅、JR東海道線「御厨駅（みくりやえき）」の副駅名標として「ヤマハ発動機前」が加わった
  • ヤマハ発動機 設楽元文社長
  • ヤマハ発動機 設楽元文社長
  • 磐田市長の草地博昭氏
  • JR東海 専務執行役員 事業推進本部長 谷津剛也氏

ヤマハ発動機本社の最寄駅であるJR東海道線「御厨駅（みくりやえき）」の副駅名標として「ヤマハ発動機前」が加わり、7月6日に掲出を開始した。オープニングセレモニーに出席した設楽元文社長は、「地域の皆さんと共創していくきっかけになれば」と期待を語った。

【画像】JR東海道線「御厨駅 ヤマハ発動機前」

御厨駅は2020年にオープン。ヤマハ発動機本社から徒歩10分の距離に位置し、サッカーチーム「ジュビロ磐田」やラグビーチーム「ブルーレブス」の本拠地であるヤマハスタジアムも近い。ヤマハ社員が日常的に利用するだけでなく、ヤマハブランドの玄関口としての役割も担っている。

JR東海道線「御厨駅 ヤマハ発動機前」の外観JR東海道線「御厨駅 ヤマハ発動機前」の外観

式典に出席した磐田市長の草地博昭氏は、「昭和62年に地域のみなさんからの請願で、JR東海さんにお願いをして、この新駅を作るまでに非常に長い年月がかかった。その間に町の様子が区画整理によって変わり、その中でも変わらずにあり続けてくれたのがヤマハ発動機であり、発展をし続けてくださったのが、ヤマハスタジアムを中心に我々に感動を届けてくださるジュビロ磐田やブルーレブズだった。この地域の魅力をさらに高める副駅名の存在で、ますますこの地域が発展していくことをお約束申し上げたい」と、周辺地域のさらなる活性化を誓う。

また、今回の取り組みは周辺地域の活性化や、ヤマハブランドの認知・拡大だけでなく、ヤマハで働く社員たちに対する社内ブランディングの側面もあるという。

「御厨駅 ヤマハ発動機前」掲出開始セレモニー。中央がヤマハ発動機 設楽元文社長「御厨駅 ヤマハ発動機前」掲出開始セレモニー。中央がヤマハ発動機 設楽元文社長

設楽社長は、「社員1人ひとりが自らの仕事と地域とのつながりを改めて実感し、誇りを深めるきっかけになると考えている」とした上で、「ヤマハは世界での売り上げが90％以上。ここを玄関口としていろんな国から社内スタッフが訪れる。この駅を通じて、ここがヤマハのスタート地点なんだと認識できることが、社内のモチベーション、エンゲージメントにつながる。そういったきっかけのまさしく玄関口になれば。2028年には新社屋を竣工する。流動性もますます高まっていく中で、新たな共通の“感動創造”が生まれることを期待している」と語った。

JR東海は、2024年より副駅名標を導入し、今回が3例目となり、静岡県内では初。浜名湖エリアで同社はヤマハと電動アシスト自転車によるサイクルレンタルサービスを協業しており、地場を盛り上げたいという思いが一致し、今回の取り組みにつながったとしている。

ヤマハ発動機本社の最寄駅、JR東海道線「御厨駅（みくりやえき）」の副駅名標として「ヤマハ発動機前」が加わったヤマハ発動機本社の最寄駅、JR東海道線「御厨駅（みくりやえき）」の副駅名標として「ヤマハ発動機前」が加わった
《宮崎壮人》

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