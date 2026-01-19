ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

新幹線で荷物を即日配達、日本通運「NXスーパーエクスプレスカーゴ」がJR東海エリアへ拡大

東海道新幹線（東京～名古屋）の輸送例
  • 東海道新幹線（東京～名古屋）の輸送例

NIPPON EXPRESSホールディングスのグループ会社の日本通運と東海旅客鉄道(JR東海)は、新幹線を利用した荷物輸送サービス「NXスーパーエクスプレスカーゴ」をJR東海エリアで開始した。

「NXスーパーエクスプレスカーゴ」は、日本通運が提供するJRグループの新幹線輸送サービスを利用した即日配達サービスだ。2025年2月にJR東日本エリアで開始し、同年7月にはJR九州エリアへ対象を拡大。即時性・定時性・安定性を兼ね備えた、環境負荷が小さい新たな物流ソリューションとして多くの顧客に利用されている。

今回、JR東海が提供する「東海道マッハ便」「東海道超マッハ便」と連携し、より広範囲で迅速かつ安定した輸送サービスの提供が可能となった。

サービス提供スキームは、日本通運が顧客からの集荷・配達、全体の一貫輸送管理を担当。JR東海は東海道新幹線の荷物輸送サービス「東海道マッハ便」「東海道超マッハ便」を活用した新幹線輸送を行う。

取扱駅は、東京駅と名古屋駅間、東京駅と新大阪駅間、名古屋駅と新大阪駅間の3ルート。その他の駅間は事前の調整が必要となる。

日本通運とJR東海は今後も、顧客の多様なニーズに応えられるよう努めていく、としている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

日本通運

JR東海

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES