新幹線で荷物を即日配達、日本通運「NXスーパーエクスプレスカーゴ」がJR東海エリアへ拡大

NIPPON EXPRESSホールディングスのグループ会社の日本通運と東海旅客鉄道(JR東海)は、新幹線を利用した荷物輸送サービス「NXスーパーエクスプレスカーゴ」をJR東海エリアで開始した。

「NXスーパーエクスプレスカーゴ」は、日本通運が提供するJRグループの新幹線輸送サービスを利用した即日配達サービスだ。2025年2月にJR東日本エリアで開始し、同年7月にはJR九州エリアへ対象を拡大。即時性・定時性・安定性を兼ね備えた、環境負荷が小さい新たな物流ソリューションとして多くの顧客に利用されている。

今回、JR東海が提供する「東海道マッハ便」「東海道超マッハ便」と連携し、より広範囲で迅速かつ安定した輸送サービスの提供が可能となった。

サービス提供スキームは、日本通運が顧客からの集荷・配達、全体の一貫輸送管理を担当。JR東海は東海道新幹線の荷物輸送サービス「東海道マッハ便」「東海道超マッハ便」を活用した新幹線輸送を行う。

取扱駅は、東京駅と名古屋駅間、東京駅と新大阪駅間、名古屋駅と新大阪駅間の3ルート。その他の駅間は事前の調整が必要となる。

日本通運とJR東海は今後も、顧客の多様なニーズに応えられるよう努めていく、としている。