ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

JR「青春18きっぷ」、2026年春・夏・冬季を順次発売へ…北海道新幹線オプション券も

JR西日本のロゴ
  • JR西日本のロゴ

JRグループは、「青春18きっぷ」および「青春18きっぷ北海道新幹線オプション券」を2月13日から順次発売すると発表した。

「青春18きっぷ」は、全国のJR線の普通・快速列車の普通車自由席、BRT(バス高速輸送システム)およびJR西日本宮島フェリーを連続する3日間または連続する5日間自由に乗り降りできるきっぷ。価格は3日間用が1万円、5日間用が1万2050円で、おとな・こども同額となっている。

春季は、利用期間が2026年3月1日から4月10日まで、発売期間は3日間用が2026年2月13日から4月8日まで、5日間用が2026年2月13日から4月6日まで。

夏季は、利用期間が2026年7月18日から9月8日まで、発売期間は3日間用が2026年7月3日から9月6日まで、5日間用が2026年7月3日から9月4日まで。

冬季は、利用期間が2026年12月11日から2027年1月11日まで、発売期間は3日間用が2026年11月27日から2027年1月9日まで、5日間用が2026年11月27日から2027年1月7日まで。発売開始以降、利用開始日の1か月前より発売する。

「青春18きっぷ北海道新幹線オプション券」は、「青春18きっぷ」と組み合わせて利用することで、本州と北海道との旅行を楽しめるきっぷ。北海道新幹線「新青森～木古内」間と道南いさりび鉄道線「木古内～五稜郭」間が1枚1人片道1回利用できる。価格は1日間用4650円で、おとな・こども同額。

利用期間と発売期間は、春季が2026年3月1日から4月10日まで、発売期間は2026年2月13日から4月10日まで。夏季は2026年7月18日から9月8日まで、発売期間は2026年7月3日から9月8日まで。冬季は2026年12月11日から2027年1月11日まで、発売期間は2026年11月27日から2027年1月11日まで。発売開始以降、利用開始日の1か月前より発売する。

「青春18きっぷ」「青春18きっぷ北海道新幹線オプション券」は全国のJRの主な駅(指定席券売機を含む)、JRの旅行センターおよび主な旅行会社で発売する。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

JR東日本

JR西日本

JR東海

JR北海道

JR九州

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES