JR「青春18きっぷ」、2026年春・夏・冬季を順次発売へ…北海道新幹線オプション券も

JRグループは、「青春18きっぷ」および「青春18きっぷ北海道新幹線オプション券」を2月13日から順次発売すると発表した。

「青春18きっぷ」は、全国のJR線の普通・快速列車の普通車自由席、BRT(バス高速輸送システム)およびJR西日本宮島フェリーを連続する3日間または連続する5日間自由に乗り降りできるきっぷ。価格は3日間用が1万円、5日間用が1万2050円で、おとな・こども同額となっている。

春季は、利用期間が2026年3月1日から4月10日まで、発売期間は3日間用が2026年2月13日から4月8日まで、5日間用が2026年2月13日から4月6日まで。

夏季は、利用期間が2026年7月18日から9月8日まで、発売期間は3日間用が2026年7月3日から9月6日まで、5日間用が2026年7月3日から9月4日まで。

冬季は、利用期間が2026年12月11日から2027年1月11日まで、発売期間は3日間用が2026年11月27日から2027年1月9日まで、5日間用が2026年11月27日から2027年1月7日まで。発売開始以降、利用開始日の1か月前より発売する。

「青春18きっぷ北海道新幹線オプション券」は、「青春18きっぷ」と組み合わせて利用することで、本州と北海道との旅行を楽しめるきっぷ。北海道新幹線「新青森～木古内」間と道南いさりび鉄道線「木古内～五稜郭」間が1枚1人片道1回利用できる。価格は1日間用4650円で、おとな・こども同額。

利用期間と発売期間は、春季が2026年3月1日から4月10日まで、発売期間は2026年2月13日から4月10日まで。夏季は2026年7月18日から9月8日まで、発売期間は2026年7月3日から9月8日まで。冬季は2026年12月11日から2027年1月11日まで、発売期間は2026年11月27日から2027年1月11日まで。発売開始以降、利用開始日の1か月前より発売する。

「青春18きっぷ」「青春18きっぷ北海道新幹線オプション券」は全国のJRの主な駅(指定席券売機を含む)、JRの旅行センターおよび主な旅行会社で発売する。