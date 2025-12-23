ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

阪急・阪神、鉄道橋の高さ制限情報をデジタルマップで提供開始…JR西日本と共同で事故抑制

デジタルマップの掲載イメージ
  • デジタルマップの掲載イメージ
  • ルート探索のイメージ

阪急電鉄と阪神電気鉄道は、沿線の鉄道・道路交差部における高さ制限情報の提供を開始した。JR西日本とマップルが共同作成したデジタルマップに、両社の情報を追加する形で実施される。

【画像全2枚】

阪急電鉄の沿線では年間100件以上、阪神電気鉄道の沿線でも年間20件以上の鉄道橋への車両衝突事故が発生している。中には橋梁防護施設が大きく損傷する事例や、衝突による衝撃で積載物が落下する事例もあり、二次被害につながる危険性がある。

両社はこれまで、監視カメラや衝撃検知センサー、高さ制限の表示看板の設置など、さまざまな事故抑制対策を実施してきた。今回のデジタルマップ情報提供により、鉄道運行と道路交通の安全性向上を実現する。

デジタルマップは2022年にJR西日本とマップルが共同作成したもので、鉄道・道路交差部の高さ制限情報を記載している。マップルラボの「MAPPLEのルート探索」では、高さ制限情報を踏まえたルート探索が可能だ。

掲載される高さ制限地点数は、阪急電鉄全エリアで168地点、阪神電気鉄道全エリアで46地点。JR西日本全エリアでは1963地点となる。

JR西日本が2022年9月から先行導入している京阪神地区では、デジタルマップのPR活動を進めた結果、鉄道橋等への衝撃による輸送障害が2018年度の16件から2024年度は5件に減少。2025年度上期については2件と、減少傾向にある。

なお、本デジタルマップの高さ制限情報は参考情報であり、実際の走行にあたっては必ず現地の看板や道路標識、交通規制に従う必要がある。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

阪急電鉄

阪神電気鉄道（阪神電鉄）

JR西日本

マップル

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES