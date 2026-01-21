JR九州、博多港至近の物流施設「LOGI STATION」着工…2027年3月竣工予定

九州旅客鉄道（JR九州）は、福岡市東区箱崎ふ頭4丁目において、吉田海運ロジソリューションズと共同で物流施設を着工したと発表した。本件は物流施設「LOGI STATION」シリーズ7件目の開発案件となる。

【画像全2枚】

本用地は、九州の海の玄関口である博多港に面した箱崎ふ頭内に位置し、国際貨物の保管等に非常に優れたエリア。また、福岡都市高速道路「貝塚インターチェンジ」から約1.1kmに位置し、九州自動車道「福岡インターチェンジ」を経由することで、九州全域への広域輸送が可能な物流拠点として高い需要が見込まれる。

本施設は、共同事業者である吉田海運ロジソリューションズ向けのオーダーメイド型冷凍冷蔵倉庫として企画されており、近年増加している冷凍冷蔵食品の保管ニーズに対応可能である。さらに、専用設備の導入により一部自動倉庫化することが可能な商品企画となっている。

施設概要は、所在地が福岡市東区箱崎ふ頭4丁目16番9、敷地面積が約9502平方メートル(約2874坪)、延床面積が約1万7881平方メートル(約5409坪)、構造規模が鉄骨造地上3階建(冷凍冷蔵倉庫)となる。竣工は2027年3月予定で、竣工後に設備工事を実施するため、開業は2027年11月予定だ。