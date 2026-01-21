ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

JR九州、博多港至近の物流施設「LOGI STATION」着工…2027年3月竣工予定

「LOGI STATION」完成イメージ
  • 「LOGI STATION」完成イメージ
  • 「LOGI STATION」立地

九州旅客鉄道（JR九州）は、福岡市東区箱崎ふ頭4丁目において、吉田海運ロジソリューションズと共同で物流施設を着工したと発表した。本件は物流施設「LOGI STATION」シリーズ7件目の開発案件となる。

【画像全2枚】

本用地は、九州の海の玄関口である博多港に面した箱崎ふ頭内に位置し、国際貨物の保管等に非常に優れたエリア。また、福岡都市高速道路「貝塚インターチェンジ」から約1.1kmに位置し、九州自動車道「福岡インターチェンジ」を経由することで、九州全域への広域輸送が可能な物流拠点として高い需要が見込まれる。

本施設は、共同事業者である吉田海運ロジソリューションズ向けのオーダーメイド型冷凍冷蔵倉庫として企画されており、近年増加している冷凍冷蔵食品の保管ニーズに対応可能である。さらに、専用設備の導入により一部自動倉庫化することが可能な商品企画となっている。

施設概要は、所在地が福岡市東区箱崎ふ頭4丁目16番9、敷地面積が約9502平方メートル(約2874坪)、延床面積が約1万7881平方メートル(約5409坪)、構造規模が鉄骨造地上3階建(冷凍冷蔵倉庫)となる。竣工は2027年3月予定で、竣工後に設備工事を実施するため、開業は2027年11月予定だ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

JR九州

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES