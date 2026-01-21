ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

トヨタフィナンシャルサービス、宮崎市でAIオンデマンドバスとJR九州線のセット乗車券を発売

トヨタフィナンシャルサービスが運営するおでかけアプリ「my route」は、宮崎交通が運行するAIオンデマンドバス「のるーとれいんパス」の販売を開始した。

宮崎交通が運行するAIオンデマンドバス「宮交のるーと」1回乗車と、JR九州線「南宮崎駅～宮崎駅」間の片道乗車1回がセットになった便利なチケットだ。予約制で必ず座れて、都合に合わせて乗車できる「宮交のるーと」と鉄道を利用して、宮崎市内を快適に移動できる。

販売価格は大人500円、小人250円。利用可能エリアは、AIオンデマンドバス「宮交のるーと」が恒久・田吉・緑松エリアまたは月見ヶ丘・源藤エリアで1回乗車、JR九州線が「南宮崎駅~宮崎駅」間の片道乗車1回となる。

「宮交のるーと」の利用には事前に会員登録の上、LINEやのるーとアプリまたは電話での予約が必要だ。予約は乗車6日前から受け付ける。

おでかけアプリ「my route」は、みんなの「行きたい」を「行ける」につなげるアプリ。近くの行きたい場所やイベントが見つかり、様々な交通手段を組み合わせた行き方が検索できる。お得な交通チケットも購入可能で、ダウンロードは無料。ログインなしですぐ使える。

《森脇稔》

