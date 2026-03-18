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トヨタフィナンシャルサービス、鹿児島市内の公共交通1日乗り放題チケットを「my route」で発売…仙巌園駅開業1周年記念

「JR・市電・市バス・シティビュー 乗りまわレールきっぷ」
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トヨタフィナンシャルサービスが運営するおでかけアプリ「my route」は、「JR・市電・市バス・シティビュー 乗りまわレールきっぷ」を発売した。

本チケットは、JR九州の「仙巌園駅」開業1周年を記念したもので、スマートフォン一つで公共交通機関から観光施設の割引まで利用でき、鹿児島市内におけるシームレスな移動を体験することができる。

JR・市電・市バス・シティビューの1日乗り放題に加え、観光施設入館料の割引や、仙巌園では仙巌園駅開業1周年を記念した特別なノベルティをプレゼントする。

発売期間及び利用期間は2026年3月14日から2026年7月31日まで。販売価格は大人1000円、小人500円。有効期間は1日間で、「my route」アプリで購入後、「利用開始」した当日のみ有効となる。

利用可能エリアは、JRが鹿児島中央駅から仙巌園駅まで、鹿児島市交通局は市電・市バス・シティビュー全線となっている。

「my route」は、みんなの「行きたい」を「行ける」につなげるおでかけアプリ。近くの行きたい場所やイベントが見つかり、テレビや雑誌、WEBサイトで見つけた行きたい場所や友達のおすすめのお出かけ先が保存できる。様々な交通手段を組み合わせた行き方が検索でき、お得な交通チケットが買える機能が満載だ。

ダウンロードは無料で、ログインなしですぐ使える。チケット購入には会員登録とクレジットカード等の決済手段の登録が必要となる。

《森脇稔》

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