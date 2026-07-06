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『BMW＆MINI』は特に「スピーカー交換」がお薦め！［音を良くする“初級鉄板プラン”をプロが伝授］

『ブリーズ』（奈良県大和郡山市）にて製作されたオーディオカーの一例。
  • 『ブリーズ』（奈良県大和郡山市）にて製作されたオーディオカーの一例。
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  • 『ブリーズ』（奈良県大和郡山市）にて製作されたオーディオカーの一例。
  • 『ブリーズ』（奈良県大和郡山市）にて製作されたオーディオカーの一例。

純正オーディオの音に不満を抱いているドライバーは多くいる。とはいえどこから手を付ければ良いのか分からない……、というのなら、当連載に注目してほしい。ここでは、全国の有名「カーオーディオ・プロショップ」に訊いたビギナー向けのスタートブランを紹介している。

【画像全4枚】

今回は、奈良県大和郡山市にて店舗を構える実力ショップ『ブリーズ』の木村さんに話を訊いた。

◆スピーカー交換なら、音が変わった満足感をより大きく感じ取れる！

早速『ブリーズ』の木村さんに、初めて訪れるドライバーから音を良くしたいと相談を受けたとき、どう答えているのかを訊ねると……。

「車種にもよりますが、全体的にはスピーカー交換をお薦めすることが多いです。パワーアンプ内蔵DSPの追加も有効ですが、音の出口であるスピーカーを換えた方が音が変わった感を大きく感じていただけます。

ですので当店では、スピーカー交換のセットプランをさまざまご用意しています。5グレードに分け、それぞれで複数のプランをご提案しています。また、車種専用のプランもいくつかご用意しています。

なお、欧州車専用のスピーカーもいろいろと聴けるようにしてあります。特にBMWとBMWグループのMINIの専用モデルを豊富にラインナップしています」

『ブリーズ』（奈良県大和郡山市）にて製作されたオーディオカーの一例。『ブリーズ』（奈良県大和郡山市）にて製作されたオーディオカーの一例。

◆BMWとMINIは特に、スピーカーを換えると音が豹変！

「というのもBMWとMINIでは特に、スピーカーを換えることで音がガラリと変わります。言ってしまうと、純正スピーカーの音があまり良くないからです。ツイーターが備わっていないケースも少なくなく、そうであると市販品へと換えることで顕著にサウンドが良化します。つまりこれらの車種では、特にスピーカー交換が有効です。

ちなみに個人的にBMWとMINIは、いじり甲斐のあるクルマだと思っています。手をかけることで良くなる部分がとても多い。オーディオもしかりです。私としてもそこが面白いと感じていて、特に力を入れています。

そしてこれらの車種に乗られる方々の中にはクルマ好きの方がとても多くいらっしゃいます。愛車への愛着が強くカスタマイズへの感度も高い方が多いので、ご相談を受けることが多いです。

ですのでBMWとMINIに関しては、専用スピーカーの試聴機をたくさんご用意しています。10数種類のモデルをデモボードに入れていますので、それぞれ実際に聴いてお選びいただけます」

『ブリーズ』（奈良県大和郡山市）にて製作されたオーディオカーの一例。『ブリーズ』（奈良県大和郡山市）にて製作されたオーディオカーの一例。

◆人気なのはフォーカル。知名度も高く、聴いて気に入るドライバーが多数！

「なおその中で人気なのは、フォーカルのモデルです。指名買いされる方も多く、さらには聴かれて気に入る方がとても多いです。実際、音色が美しくくさまざまなジャンルの音楽を楽しく聴かせてくれますし。特にお薦めしているわけではないのですが、多くの方に選ばれています。

ところでスピーカー交換をする際には、ドアチューニング（デッドニング）はされた方が良いと思います。そうすることで交換するスピーカーの性能を一層引き出せるようになりますから、得られる満足度がぐっと高まります。

BMWとMINIのオーナーの方々には特にお越しいただきたいですね。デモボードで気になるブランドのモデルの音を聴いていただいて、じっくりマイベストを見つけてださい。

また、国産の人気車種の専用スピーカーもさまざまご用意しています。お近くでしたらぜひ、お気軽にお越しください。お待ちしています」

《太田祥三》

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